Fenerbahçe'nin yıldızlarına eleştiri! "Panikten kurtulmalılar..."

Süper Lig'in 5. haftasının dikkat çeken maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip olurken, spor yazarları mücadelenin ardından karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İŞTE O YAZILAR...

İŞTE FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇINA DAİR YAZILAR

PEDRO İŞ YAPAR (EMRE BOL / FOTOMAÇ) Jorge Jesus her zamanki gibi önde yüksek pres yapıp, takımının kapacağı toplarla pozisyon bulmaya çalışırken, Çağdaş Atan oyunu geride kabul edip, had bilerek kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlamıştı. Kayseri ekibinin 1. bölgesinde fazlaca pas yapması Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü aslında…







Oyunu kendi alanında kabul eden takımlar Fenerbahçe'nin en çok sevdikleri! Çağdaş Atan'ın buna müsade etmesine inanamadım! Teknik direktörlük tam da bu demek değil mi? Problem çözücü… Problemleri çözemeyeceksen orada ne işin var? Crespo'nun Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Transferler yapıldı tamam ama olmayacak bir oyuncuda gereksiz ısrar etmenin manası yok. Neyseki Jesus bunu yapmıyor. Oyunu iki yönlü oynayabilecek kapasitede olan belki de tek oyuncu.

KAZANIRSA PROBLEM YOK (FAİK ÇETİNER / FANATİK) Jesus yine beklenen rotasyonunu yapmıştı. Konyaspor maçının bankoları (Lemos, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Rossi) ve cezalı Valencia dışarda kalmış; Gustavo, Crespo, Alioski, İrfan Can, King ve Pedro formayı kapmıştı. Dolu tribünler önünde Kayserispor’un rakibine kafa tutup, tutamayacağını merak ediyorduk. Maç başladı, dakikalar geçti, sahada topu alan oynayan Fenerbahçe ile rakip kaleye gitmeyi aklına bile getirmeyen bir Kayserispor vardı.





Düşünün ilk 45 dakikada tek şut atmayan, korner kullanmayan, bir takım izledik. Fenerbahçe’nin 3’lü defansını da teraziye çıkartamadık? Oyunu sadece geriye paslarla oynayan Kayserispor 35 dakika dayanabildi. Yeni transfer Pedro’nun beceri dolu golü izlenmeye değerdi. Pedro demişken devam edelim. Hırslı, ayağına hakim, inatçı ve son top vuruş ustası. Çok can yakar. Oyunun ikinci bölümü de ilk bölümün kopyası gibiydi. Hele bu yarının başında şahsi becerisiyle King farkı ikiye çıkartınca maçta, ”Bundan sonra kaç gol olur?” diye tribün toto başladı.