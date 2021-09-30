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Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz izle!

30.09.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bu akşam Ülker Stadyumu'nda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Yunanistan temsilcisinin konuk edildiği maç öncesinde Mesut Özil kadrodan çıkarıldı. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz izleme...

Ülker Stadyumu'nda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin bugünkü maçının ayrıntıları merak ediliyor. Mesut Özil kadrodan çıkarılırken, maç ile ilgili detaylar ve saati de merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Olympiakos maçının detayları merak ediliyor .UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olan Fenerbahçe bu akşam Ülker Stadyumu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u misafir edecek.
Mesut Özil maç öncesinde kadrodan çıkarılırken teknik direktör Vitor Peraira'nın maça çıkacağı muhtemel 11'de şekillenmeye başladı. Önemli maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Olympiakos maçı 30 Eylül 2021 günü Perşembe akşamı saat 19:45'te başlayacak.
Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Fenerbahçe-Olympiakos maçı Exxen platformu üzerinden izlenebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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