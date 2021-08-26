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Fenerbahçe PSG'den Rafinha için devrede

26.08.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, PSG'de düşünülmeyen Rafinha için devrede. Bu transferde AC Milan ve Espanyol da istekli.

Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Sarı lacivertli ekip, transfer enflasyonunun yaşandığı PSG'de, kadroda düşünülmeyen Rafinha ile ilgileniyor. Brezilyalı orta saha, Barcelona'da oynarken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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RAFINHA'YI 3 KULÜP İSTİYOR

Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Rafinha'yı Fenerbahçe dışında; Serie A'dan AC Milan ile La Liga'dan Espanyol'un da istediğini iddia etti.

Son olarak orta sahaya Georgino Wijnaldum'u alan PSG, Rafinha'yı kesin olarak kadroda düşünmüyor. 2023'e kadar kontratı bulunan oyuncunun kiralanması da gündemde. Nitekim, PSG'nin Rafinha'nın yıllık ücretinin bir kısmını karşılaması da söz konusu.

PSG'DE TUTUNAMADI

Önceki yıl, Barcelona'dan 1.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Rafinha; PSG ile 35 maça çıkarken gol atamamış, 7 kez asist yapmıştı. Takımın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, Rafinha'yı elden çıkarma niyetinde.

Rafinha, PSG'ye gelmeden önce; 2014-15 sezonunda Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

(AJANSSPOR)

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AHMED MUSA
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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