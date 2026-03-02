Fenerbahçe rekor bedele almıştı! Performansıyla Nihat Kahveci'yi çıldırttı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-2 berabere kaldı. Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmayı değerlendirdi.
Kahveci değerlendirmesinde Fenerbahçeli bazı isimlere yoğun eleştirilerde bulundu.
Cherif ilk yarı sahada yok. Cherif'i izleyin, sanki altyapıda ilk defa idmana çıkmış bir oyuncu profili... Taraftarların kahrolduğu bir performans. Çünkü burası Fenerbahçe. En-Nesyri gitmiş, Duran gitmiş, herkes bağıra bağıra hatta Tedesco bile 'forvet oyuncu lazım' cümlesinin karşılığını Cherif sundu.
Rakibin Antalyaspor, bu maça kadar 22 gol attı. Sen 2 tane gol yedin, 3-4 yiyebilirdin. Bu Fenerbahçe oyunu kabul edilemez. Sen bir 45 dakikayı Antalya'da yok saydın. Fenerbahçe beraberliğe dua etsin, Asensio 2. yarı ipleri eline aldı. Hele o kafa golünü de atsaydı 'Alex'in yanında heykelimi dikin' derdi.
Galatasaray bu sene öyle bir Şampiyonlar Ligi oynuyor ki, öyle rakiplerle oynuyor ki, bu maçların geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşama ihtimali varken sen bu fırsatları nasıl değerlendiremezsin? Rakipler Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor olur anlarım. Kasımpaşa bu hafta Rize'den 3 gol yedi, sen 2 puan bıraktın.
Bu kadar pozisyon vermesi, Fenerbahçe'nin defansif açıdan ne kadar kötü bir durumda olduğunu gösteriyor. En büyük sebebi de defansın lideri, cengaveri Skriniar'ın eksikliği.
Streek'in attığı kafa golünü çıkarman lazım Ederson, neyi tokatlıyorsun? Fedakarlık ettin, tebrik edilirsin. Oosterwolde fedakarlık ettin, tebrik edilirsin. Ama bu tebrik nasıl artar, maça dokunursun. Takımının kazanmasında pay sahibi olursun. Ama ne Oosterwolde ne de Ederson iyiydi.
