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Fenerbahçe sattı, Atilla Szalai transferi reddetti!

31.08.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken, Sarı-Lacivertliler şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat takviyeleriyle güçlendirmiş durumda. Sarı-Lacivertliler'de kadroya katılan isimler kadar yolların ayrılacağı isimler de merak edilirken, transferin gözdesi olan Atilla Szalai'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Kadrosuna kattığı isimlerle adından en çok söz ettiren kulüplerden olan Sarı-Lacivertliler, birçok isimle temaslarını sürdürürken Avrupa'da transferin son gününe girilirken Sarı Kanarya'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

20 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI!

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Kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler de merak edilirken, transferin gözde isimlerin olan Atilla Szalai için Macar basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Macar Nemzeti Sport, Fenerbahçe'nin son günlerde sadece bir kulüple, yani Rusya şampiyonu Zenit ile 20 milyon euro civarında bir satın alma bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

İMZALAMADI!

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Görüşmelerin ileri düzeyde bulunduğunu yazarken, Attila Szalai'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nden ve uluslararası organizasyonlardan men edilen Zenit'e atmadığı kaydedildi. UEFA'nın Rus kulüplerine getirdiği yasak yüzünden Szalai'nin teklifi kabul etmeyeceği ise netlik kazanmış değil.

SZALAI OLMAZSA...

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Rus kulübü, Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer edemezse B planını da hazırladı. Zenit, Szalai olmazsa Kızılyıldız'dan Strahinja Erakovics'i transfer etmeye çalışacak. Kızılyıydız, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor 'un grubunda bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

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2020-2021 sezonunun devre arasında Kıbrıs'ın Apollon takımından transfer edilen Attila Szalai, Fenerbahçe formasıyla toplam 75 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 5 kez ağları havalandıran 24 yaşındaki futbolcunun 2 de asisti bulunuyor. Genç savunmacı 12 mücadelede ise sarı kart gördü.

Szalai, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu sezon bütün maçlarda forma verdiği tek oyuncu oldu. 4-1 biten Austuria Wien karşılaşmasının son dakikalarında oyuna giren Szalai, 4 Süper Lig, 3 Avrupa Ligi elemesi ve 2 Şampiyonlar Ligi elemesi maçının tamamında sahada kaldı ve oyundan çıkmadı.

SZALAI FOTOĞRAFLARI

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