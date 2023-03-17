Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Sevilla, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün karşılaştı. Jorge Jesus'un ilk 11'i merak edilen bir başka konu oldu. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Fenerbahçe Sevilla maçının tarihi, saati, kanalı ve Jorge jesus'un ilk 11'i...