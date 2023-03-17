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Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16.03.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Sevilla bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Temsilcimiz, 2-0 mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmanın rövanşında rakibini Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk etti. Maçı, hakem Michael Oliver yönetti. Yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Simon Bennett yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley oldu. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Sevilla, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün karşılaştı. Jorge Jesus'un ilk 11'i merak edilen bir başka konu oldu. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Fenerbahçe Sevilla maçının tarihi, saati, kanalı ve Jorge jesus'un ilk 11'i...

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELİR?

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELİR?

Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı yenmesi gerekiyor. Fenerbahçe, deplasman golü uygulamasının kaldırılması sebebiyle rakibini 2 farklı yenmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

JORGE JESUS'UN SEVİLLA MAÇI 11'İ BELLİ OLUYOR!

JORGE JESUS'UN SEVİLLA MAÇI 11'İ BELLİ OLUYOR!

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu; Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi; King, Valencia

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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