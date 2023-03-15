Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe Sevilla maçındaki muhtemel 11'i...

Fenerbahçe ile Sevilla UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe Sevilla maçının tarihi, saati ve kanalı...
Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.
Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı yenmesi gerekiyor. Fenerbahçe, deplasman golü uygulamasının kaldırılması sebebiyle rakibini 2 farklı yenmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon başında özel olarak transfer ettiği ve birçok maçta ilk 11'de yer verdiği Lincoln Henrique'nin sakatlandığı öğrenildi. beIN Sports'un haberine göre deneyimli futbolcu, Sevilla ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.