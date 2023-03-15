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Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe Sevilla maçındaki muhtemel 11'i...

15.03.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Sevilla UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz, 2-0 yenilgiyle sonuçlanan maçın rövanşında Kadıköy'de rakibini konuk edecek. Karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olarak açıklandı. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe Sevilla maçındaki muhtemel 11'i...

Fenerbahçe ile Sevilla UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe Sevilla maçının tarihi, saati ve kanalı...

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELİR?

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELİR?

Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı yenmesi gerekiyor. Fenerbahçe, deplasman golü uygulamasının kaldırılması sebebiyle rakibini 2 farklı yenmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

JORGE JESUS'UN SEVİLLA MAÇI 11'İ BELLİ OLUYOR!

JORGE JESUS'UN SEVİLLA MAÇI 11'İ BELLİ OLUYOR!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon başında özel olarak transfer ettiği ve birçok maçta ilk 11'de yer verdiği Lincoln Henrique'nin sakatlandığı öğrenildi. beIN Sports'un haberine göre deneyimli futbolcu, Sevilla ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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