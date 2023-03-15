Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe Sevilla maçındaki muhtemel 11'i...

JORGE JESUS'UN SEVİLLA MAÇI 11'İ BELLİ OLUYOR!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon başında özel olarak transfer ettiği ve birçok maçta ilk 11'de yer verdiği Lincoln Henrique'nin sakatlandığı öğrenildi. beIN Sports'un haberine göre deneyimli futbolcu, Sevilla ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

