Fenerbahçe Sivasspor maçının ardından Jorge Jesus'tan derbi sözleri!

"ÖZ GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

"Bu şekilde 3 gol attık. Kontrataklardan 3 gol bulduk. 1 kişi eksik olunca ve devreye 3-0 önde girince, ikinci yarı çok baskılı oynamayabiliyorsunuz. Biz de bunu yaptık. Savunmamızın arkasındaki alanı daraltmak için geri çekildik. Bu da Sivasspor'un daha çok top tutmasına neden oldu ama çok pozisyonları yoktu. İrfan'ın 2-3 tane iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Takımım özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyor."