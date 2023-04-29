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Fenerbahçe Sivasspor maçının ardından Jorge Jesus'tan derbi sözleri!

29.04.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 32. haftasında Fenerbahçe Sivasspor'u 3-1 ile geçmeyi başarırken, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu beklemeye koyuldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus da bu karşılaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alınan galibiyete dair değerlendirmelerde bulunan Jesus, haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde karşılaşacak olan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasına dair de konuştu.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"GÜÇLÜ TARAF BİZDİK"

"GÜÇLÜ TARAF BİZDİK"

"Bugün en önemli şey galip gelmekti. Rakibimizin arkasından geliyoruz. Her maçı kazanmamız gerekiyor, bugün de 3-1 kazandık. 11'e 11 oynanırken üstün taraf bizdik. Yüzde 70 topa sahiptik. Kaleye 5 şutumuz vardı, rakibimizin bu sırada hiç şutu yoktu. Güçlü taraf bizdik."

"ÖZ GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ" 

"ÖZ GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ" 

"Bu şekilde 3 gol attık. Kontrataklardan 3 gol bulduk. 1 kişi eksik olunca ve devreye 3-0 önde girince, ikinci yarı çok baskılı oynamayabiliyorsunuz. Biz de bunu yaptık. Savunmamızın arkasındaki alanı daraltmak için geri çekildik. Bu da Sivasspor'un daha çok top tutmasına neden oldu ama çok pozisyonları yoktu. İrfan'ın 2-3 tane iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Takımım özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyor."

LUAN PERES'İN PERFORMANSI 

LUAN PERES'İN PERFORMANSI 

"7 ay sonra oynayan Luan Peres'i konuşmak istiyorum. Sanki 7 ay değil de 7 gündür oynamıyormuş gibiydi. İşte oyuncuların kalitesi bu tarz durumlarda ortaya çıkıyor. Bazı oyuncular için 7 ay uzak kalmak büyük bir problem olurken, bazı oyuncular için 7 gün gibi olabiliyor."

"KUPADA FİNALİ İSTİYORUZ"

"KUPADA FİNALİ İSTİYORUZ"

"Tüm takımı performansı sebebiyle tebrik ediyorum. Taraftarımız 1 kişi eksik olduktan sonra bizi çok iyi desteklediler, teşekkür ediyorum. Çarşamba buraya yine farklı bir turnuva için geleceğiz. Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak istiyoruz."

DERBİ SÖZLERİ...

DERBİ SÖZLERİ...

"Bizim yapmamız gereken kendi işimize odaklanmak, bakmak. Rakiplerimizi düşünmemeliyiz. Bugün de bunu yaptık. Kendi maçımızı oynadık ve kazandık. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için tüm maçları kazanmalıyız. Derbide ne olacağına bakacağız. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin seviyesini kaldıracak kapasitede bir hakem yönetimi olur umarım. Benim için önemli olan konu bu."

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