Fenerbahçe sonrası Corinthians da olmadı! Vitor Pereira dönemi sona erdi...

"DUA ET, İNSANLARI DÖVMEYİ BIRAKTIM"

Gazetecinin, "Corinthians’ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları karın mı alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" sorusuna sinirlenen deneyimli çalıştırıcı, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." diyerek cevap vermişti.