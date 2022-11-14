Fenerbahçe sonrası Corinthians da olmadı! Vitor Pereira dönemi sona erdi...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" başlığıyla imzasını duyurduğu Vitor Pereira ile arka arkaya aldığı kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerin sonrasında hemen Corinthians ile anlaşan Portekizli çalıştırıcı, sık sık Brezilya'nın gündeminde yer almıştı.
Brezilya Ligi'nde sezonun son karşılaşmasına çıkan Corinthians'ta başkan Duilio Monteiro Alves, Vitor Pereira'nın gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu.
Başkan Alves, Pereira'nın ayrılığını "Bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve ekibi artık kulüpte olmayacak. Sözleşmesinin süresi doldu ve yenileme yapılmayacak." sözleriyle açıkladı.
Bu sezonu 65 puanla 4. sırada bitiren Corinthians'ta Vitor Pereira, saha içi ve dışında yaşadığı olaylarla gündemden düşmedi.
Pereira bir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazeteci Marco Bello ile girdiği diyalogla manşet olmuştu.
Gazetecinin, "Corinthians’ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları karın mı alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" sorusuna sinirlenen deneyimli çalıştırıcı, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." diyerek cevap vermişti.