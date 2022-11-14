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Fenerbahçe sonrası Corinthians da olmadı! Vitor Pereira dönemi sona erdi...

14.11.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe ile anlaşan ve takımının başında 25 maça çıkan Vitor Pereira, gösterdiği performans sonrasında karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcı bu ayrılığın ardından Corinthians'a imza atmıştı. Brezilya'da saha içi ve dışında yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Vitor Pereia'nın kontratının sona erdiği ve takımdan ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" başlığıyla imzasını duyurduğu Vitor Pereira ile arka arkaya aldığı kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerin sonrasında hemen Corinthians ile anlaşan Portekizli çalıştırıcı, sık sık Brezilya'nın gündeminde yer almıştı.

VITOR PEREIRA DÖNEMİ SONA ERDİ

GELECEK SEZONDA OLMAYACAK

GELECEK SEZONDA OLMAYACAK

Brezilya Ligi'nde sezonun son karşılaşmasına çıkan Corinthians'ta başkan Duilio Monteiro Alves, Vitor Pereira'nın gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu.

"BİR DÖNEMİ KAPATIYORUZ"

"BİR DÖNEMİ KAPATIYORUZ"

Başkan Alves, Pereira'nın ayrılığını "Bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve ekibi artık kulüpte olmayacak. Sözleşmesinin süresi doldu ve yenileme yapılmayacak." sözleriyle açıkladı.

GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Bu sezonu 65 puanla 4. sırada bitiren Corinthians'ta Vitor Pereira, saha içi ve dışında yaşadığı olaylarla gündemden düşmedi.

Pereira bir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazeteci Marco Bello ile girdiği diyalogla manşet olmuştu.

"DUA ET, İNSANLARI DÖVMEYİ BIRAKTIM"

"DUA ET, İNSANLARI DÖVMEYİ BIRAKTIM"

Gazetecinin, "Corinthians’ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları karın mı alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" sorusuna sinirlenen deneyimli çalıştırıcı, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." diyerek cevap vermişti.

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