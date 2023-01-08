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  4. Fenerbahçe taraftarı Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'a seslendi, sosyal medya ayağa kalktı! Arda Güler ve ilk 11... "Şimdi değilse ne zaman?"

Fenerbahçe taraftarı Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'a seslendi, sosyal medya ayağa kalktı! Arda Güler ve ilk 11... "Şimdi değilse ne zaman?"

08.01.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 18. haftası heyecanla beklenen bir mücadeleye sahne olacak. 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. İki ekipte mutlak 3 puan için sahaya çıkacakken, tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ilk 11'ini kafasında büyük oranda belirledi. Öte yandan Sarı-Lacivertli taraftarlar da sosyal medyada Jorge Jesus'a seslendi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 18. haftası şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki ekipte son hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray'ı 1 puan geriden takip eden Sarı-Lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırarak liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

Hal böyleyken kadro mühendisliği anlamında ince hesaplar yapan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus hata yapmak istemezken, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Jorge Jesus'a seslendi.

İŞTE FENERBAHÇE TARAFTARLARININ İLK 11 PAYLAŞIMLARI

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