Fenerbahçe taraftarı Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'a seslendi, sosyal medya ayağa kalktı! Arda Güler ve ilk 11... "Şimdi değilse ne zaman?"

Süper Lig'in 18. haftası şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki ekipte son hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray'ı 1 puan geriden takip eden Sarı-Lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırarak liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

Hal böyleyken kadro mühendisliği anlamında ince hesaplar yapan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus hata yapmak istemezken, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Jorge Jesus'a seslendi.

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