Fenerbahçe taraftarları galibiyet sonrası çılgına döndü! 'Ronaldo'yu getir başkan' Sarı-Lacivertlilerde kasa doldu, taştı...

KASA DOLDU TAŞTI

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kasasını da doldurdu. 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalma bonuslarıyla birlikte toplam 5.4 milyon Euro gelir elde etti.