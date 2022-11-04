Fenerbahçe taraftarları galibiyet sonrası çılgına döndü! 'Ronaldo'yu getir başkan' Sarı-Lacivertlilerde kasa doldu, taştı...

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, mağlubiyet yüzü görmezken topladığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle topladığı 14 puanla grubu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.
Sarı-Lacivertliler B Grubu’nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterirken oynadığı 6 maç sonunda 13 gol kaydetti.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile müthiş bir ivme yakalayan temsilcimiz, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez grup aşamasını namağlup tamamladı. Avrupa'da çıktığı 10 maçı kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler tarihinin en uzun serisini yakalamayı başardı.
Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kasasını da doldurdu. 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalma bonuslarıyla birlikte toplam 5.4 milyon Euro gelir elde etti.
Alınan güzel sonuçlar sonrası maddi anlamda da güçlenen Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medyadan Başkan Ali Koç'a mesajlar gönderirken, bazı taraftarların 'Ronaldo'yu getir başkan' paylaşımları da çokça beğenildi.