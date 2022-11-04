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Fenerbahçe taraftarları galibiyet sonrası çılgına döndü! 'Ronaldo'yu getir başkan' Sarı-Lacivertlilerde kasa doldu, taştı...

04.11.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, B Grubu'nu 4 galibiyet 2 beraberlikle tamamlarken topladığı 14 puanla grubu lider olarak tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Alınan bu galibiyet sonrası maddi anlamda da ferahlayan Sarı-Lacivertliler kasasını doldurdu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, mağlubiyet yüzü görmezken topladığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle topladığı 14 puanla grubu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler B Grubu’nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterirken oynadığı 6 maç sonunda 13 gol kaydetti.

BİR BAŞKA SEZON!

BİR BAŞKA SEZON!

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile müthiş bir ivme yakalayan temsilcimiz, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez grup aşamasını namağlup tamamladı. Avrupa'da çıktığı 10 maçı kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler tarihinin en uzun serisini yakalamayı başardı.

KASA DOLDU TAŞTI

KASA DOLDU TAŞTI

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kasasını da doldurdu. 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalma bonuslarıyla birlikte toplam 5.4 milyon Euro gelir elde etti.

'RONALDO'YU GETİR BAŞKAN'

'RONALDO'YU GETİR BAŞKAN'

Alınan güzel sonuçlar sonrası maddi anlamda da güçlenen Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medyadan Başkan Ali Koç'a mesajlar gönderirken, bazı taraftarların 'Ronaldo'yu getir başkan' paylaşımları da çokça beğenildi.

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