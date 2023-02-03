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  4. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Adana Demirspor Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası açıklamalarda bulundu! "VAR 'Görmedi' değil, devreye girmek istemedi"

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Adana Demirspor Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası açıklamalarda bulundu! "VAR 'Görmedi' değil, devreye girmek istemedi"

03.02.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'ın kararları Sarı-Lacivertli cepheden büyük tepki almıştı. Maç sonu itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılan Jorge Jesus da konuyla alakalı kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. 1-1 berabere biten mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın kararları tartışmalara neden olurken, konuyla alakalı görüşmek üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet TFF binasına gitmişti.

Karşılaşmanın sonunda hakeme yoğun itirazlarda bulunarak adeta isyan eden teknik direktör Jorge Jesus da kırmızı kartla cezalandırılırken, tecrübeli teknik adam FB TV'de yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI...

"2 NET PENALTIMIZ VARDI"

"2 NET PENALTIMIZ VARDI"

"Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Dün yaşananlardan sonra hem biz hem de taraftarlarımız mağdur oldular. Şüphesiz adaletsiz kararlar oldu. İki net penaltımız vardı. VAR 'Görmedi' değil, devreye girmek istemedi. 

"LİDERLİĞİ ALIRIZ"

"LİDERLİĞİ ALIRIZ"

"Her şey adil bir şekilde devam ederse biz zaten liderliği alırız. Dünkü sonuç sonrası bizim Kulübümüzün kötü etkilenebileceğini düşünenler olabilir ama tam tersi bu tarz bir sonuç aldıktan sonra daha da birlik olmuş şekilde yolumuza devam ediyoruz."

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

"Yıllardır bu işi yapıyorum ve buna benzer bir şeyi daha önce görmemiştim. Bir takımın saha çerisinde bu kadar mağdur olduğu bir durumu, dün Fenerbahçe’nin başına gelen durum gibi bir durumu daha önce görmemiştim."

"SAYGISIZLIK YAPMADIM"

"SAYGISIZLIK YAPMADIM"

"Maç sonunda hakeme saygısızlık yapmadım, son pozisyon hakkındaki görüşüne katılmadığımı söylemek için yanına gittim."

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