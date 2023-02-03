Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Adana Demirspor Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası açıklamalarda bulundu! "VAR 'Görmedi' değil, devreye girmek istemedi"

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

"Yıllardır bu işi yapıyorum ve buna benzer bir şeyi daha önce görmemiştim. Bir takımın saha çerisinde bu kadar mağdur olduğu bir durumu, dün Fenerbahçe’nin başına gelen durum gibi bir durumu daha önce görmemiştim."