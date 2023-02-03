MHK'dan Ali Palabıyık kararı! Resmi açıklamanın gelmesinin ardından Fenerbahçe taraftarı büyük sevinç yaşadı!

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Fenerbahçe’nin, Konyaspor’u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

ALİ PALABIYIK'A MAÇ VERİLMEDİ

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen Ali Palabıyık'a maç verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI SEVİNÇLİ

MHK'nın bu kararının ardından Fenerbahçeli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ali Palabıyık'a sezonun geri kalan maçlarında da görev verilmesini istemeyen sarı-lacivertliler, federasyona baskı yapıyor.

"HİÇBİR TÜRK TAKIMININ MAÇINDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklamalar kullanmıştı. Ali Palabıyık için konuşan Baki, "Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz." demişti.

