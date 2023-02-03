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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve heyeti TFF binasına gidiyor! Adana Demirspor maçındaki hakem kararları tepki çekmişti...

03.02.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar gündem olmuştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimi büyük eleştiri almıştı. Bu tutumun ardından karşılaşma sonrası açıklamalar yapan Fenerbahçe heyeti, TFF'nin binasına gitmeye karar verdi. Sarı-lacivertlilerin TFF ile yapacağı bu görüşmede Ali Palabıyık'ın düdüğünü asması talebi de iletilecek.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve heyeti TFF binasına gidiyor! Adana Demirspor maçındaki hakem kararları tepki çekmişti...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki bir heyet TFF binasına gidiyor. Saat 16.00'da görüşme gerçekleştirecek Ali Koç ve heyeti Adana Demirspor maçı ile ilgili bilgi alacak.

"DETAYLAR BAŞKANIMIZ TARAFINDAN PAYLAŞILACAK"

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Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş "Hakem katliamıyla ilgili görüşlerimizi dün yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki belirtti. Yapılan hatalar Fenerbahçe'yi yarıştan kopartacak aşamaya geldi ve bıçak kemiğe dayandı. Aldığımız karar sonucu, yönetim kurulumuz saat 16:00'da TFF'ye bir ziyarette bulunma kararı almıştır. Bunların detaylar başkanımız tarafından paylaşılacak." dedi.

FENERBAHÇE'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Maçın hakemi hakkında birçok tweet atan sarı-lacivertliler, son olarak bu videoyu paylaşarak yüzlerce beğeni aldı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklamalar yapmıştı. Selahattin Baki, "Bu akşam sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun bir özetini gördük. Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli şekilde gelmiştir bu maça. Vücut dili ve verdiği kararlar, her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir?" demişti.

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