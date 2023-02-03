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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten PFDK'nın verdiği ceza için açıklamalar! "İnfaz edildim"

03.02.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde aldığı 50 günlük hak mahrumiyeti ve 120 bin TL'lik cezaya dair açıklamalarda bulundu. "Savunmamızı PFDK'ya sözlü olarak yapmak istedik. Bize cevap dahi vermediler." diyen Özbek, "İnfaz edildim" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten PFDK'nın verdiği ceza için açıklamalar! "İnfaz edildim"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmetmişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, bu cezanın sebebi olarak kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketini göstermişti.

"BİZE CEVAP DAHİ VERMEDİLER"

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Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Dursun Özbek "Savunmamızı PFDK'ya sözlü olarak yapmak istedik. Bize cevap dahi vermediler. Cezayı tebliğ ettiler. Yönetmelikler açık. Açık sözlü savunma talebinin değerlendirilebileceği ve bu manada sözlü savunmanın PFDK nezdinde yapılabileceği yönetmeliklerde yazıyor" ifadelerini kullandı.

"SÖZLÜ SAVUNMAMIZ..."

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"Kabul etmeyebilir ama en azından kabul etmediğinin bilgisini kulübe aktarmak zorunda ki biz o zaman savunmamızı belki yazılı olarak yapabiliriz. Bunun bildirmeden, süre dolduktan sonra cezayla birlikte sözlü savunmamızın kabul edilmediğini tebliğ ettiler."

"İNFAZ EDİLDİM"

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"PFDK’nın temsilcilerinin zaman zaman çok doğru kararlar almadığı yolundaki endişelerimizi bildirdik. Kurula anlattım. Cezamı affedin diye gelmedim. İnfaz edildim. Şu anda hak mahrumiyeti cezası söz konusu değil. Buraya hukuku aramaya geldim. Herkes için."

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