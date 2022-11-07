Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Sivasspor galibiyetinin dikkat çeken sözler! "İsterse rakip Galatasaray olsun..."

Süper Lig'de 13. hafta Fenerbahçe Sivasspor mücadelesi ile kapandı. Kıran kırana geçen karşılaşmada 3 puanın sahibi rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı.
Alınan bu galibyetin ardından tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus değerlendirmelerde bulunurken, "Hak edilmiş bir galibiyet" ifadelerini kullandı.
"Oyuncularımı tebrik ediyorum, taktiksel disiplinimiz çok iyiydi. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum."
"İlk yarıda iyi olan bizdik. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen yine oyun dengedeydi. Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti. Rakibimiz çok faul yaptı ama alışık olduğumuz bir durumdu."
"Henüz önümüzde çok fazla maç var hiçbir şey kazanmadık. Her maç final maçı."
"Rakip bizi durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum."
"Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Sivasspor ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor... Biz sadece 3 puana bakıyoruz."