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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Sivasspor galibiyetinin dikkat çeken sözler! "İsterse rakip Galatasaray olsun..."

07.11.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Sarı-Lacivertliler'de tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de 13. hafta Fenerbahçe Sivasspor mücadelesi ile kapandı. Kıran kırana geçen karşılaşmada 3 puanın sahibi rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı.

Alınan bu galibyetin ardından tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus değerlendirmelerde bulunurken, "Hak edilmiş bir galibiyet" ifadelerini kullandı.

İŞTE JORGE JESUS'UN O SÖZLERİ:

OYUNCULARA VE TARAFTARA TEBRİK!

OYUNCULARA VE TARAFTARA TEBRİK!

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, taktiksel disiplinimiz çok iyiydi. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum."

"İYİ OLAN BİZDİK"

"İYİ OLAN BİZDİK"

"İlk yarıda iyi olan bizdik. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen yine oyun dengedeydi. Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti. Rakibimiz çok faul yaptı ama alışık olduğumuz bir durumdu."

"HER MAÇ FİNAL"

"HER MAÇ FİNAL"

"Henüz önümüzde çok fazla maç var hiçbir şey kazanmadık. Her maç final maçı."

"ALIŞKINIZ..."

"ALIŞKINIZ..."

"Rakip bizi durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum."

"İSTERSE GALATASARAY OLSUN..."

"İSTERSE GALATASARAY OLSUN..."

"Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Sivasspor ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor... Biz sadece 3 puana bakıyoruz."

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