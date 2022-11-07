Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Sivasspor galibiyetinin dikkat çeken sözler! "İsterse rakip Galatasaray olsun..."

"İYİ OLAN BİZDİK"

"İlk yarıda iyi olan bizdik. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen yine oyun dengedeydi. Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti. Rakibimiz çok faul yaptı ama alışık olduğumuz bir durumdu."