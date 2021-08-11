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Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe, Mesut’un Arsenal’den arkadaşını kadroya katıyor!

11.08.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon genç isimleri kadroya katmasıyla ileriye dönük hamleler yapacağının sinyalini veren Fenerbahçe, Mesut Özil’in Arsenal’den takım arkadaşı olan yıldız isim için girişimlerini hızlandırdı. Öte yandan forvet sorununu çözmeyi hedefleyen Ali Koç, çok istediği Dembele için elindeki tüm imkânları sonuna kadar zorlamaya karar verdi.

Kadroya yeni katılacak isimlerin yanında Pereira’nın performansından memnun kalmadığı oyuncularla da ayrılık kararı alan sarı-lacivertliler, bu hamlesiyle de yüksek maaş yükünden kurtulmuş olacak. Öte yandan bir kez daha gözden düşen milli futbolcu Ozan Tufan’ın da takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

KOLASİNİAC'LA 3 YIL

Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Arsenal'in 28 yaşındaki sol bekiyle anlaşmaya vardı. Boşnak futbolcunun en geç 1 hafta içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. Akşam'da yer alan habere göre; yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun performansı yetersiz kalırken, Sead Kolasinac sesleri iyice yükseldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira bu transferi doğrularken, yıldız ismin 3 yıllık imza atacağını belirtti. Yeni sezon kadrosunda düşünülmediği Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Kolasinac'ın en geç 1 hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Özellikle Almanya kulüplerinden teklifler alan yıldız futbolcunun yakın arkadaşı olan Mesut Özil'den dolayı Fenerbahçe'yi tercih ettiği iddia edildi.

DEMBELE İÇİN SEFERBERLİK

DEMBELE İÇİN SEFERBERLİK
Fenerbahçe, Fransız forvete kaynak yaratmak için seferber oldu. Fenerbahçe Token'den gelecek olan en az 175 milyon TL'lik kaynak, limit konusunda yönetimin elini rahatlatacak. Şimdi sıra maaş bütçesinde yer açmaya geldi. Gözden çıkarılan Lemos, Caner, Sinan Thiam, Ademi ve Sadık ile yolların ayrılmasının ardından 5 milyon avrodan fazla para kulübün kasasında kalacak.
Fanatik'teki habere göre; sarı-lacivertlilerin ayrıca en az bir yüksek satış yapması da muhtemel. Ali Koç, imza attırmayı çok istediği Moussa Dembele için elindeki tüm imkânları sonuna kadar zorlamaya kararlı.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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