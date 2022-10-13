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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselmeyi garantiledi! Jorge Jesus bitime 2 hafta kala bileti cebine koydu...

13.10.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler rakibini adeta sahadan sildi. Jorge Jesus'un mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadele 2-1'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kanaryalar bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. AEK Larnaca ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek, grupların bitimine 2 hafta kala üst tura çıkmayı garantiledi.

GOL İPTAL EDİLDİ!

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Maçın 6. dakikasında korner sonrasında ceza alanına yaşanan karambol sonrasında top bir anda Trickovski'nin önünde kaldı, başarılı oyuncu topu ağlara gönderse de yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli değil...

MÜTHİŞ GOL! SKOR 1-0 OLDU

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Lincoln, Rossi'ye, Rossi sol kanattaki Alioski'ye gönderdi, Alioski ölçtü, biçti içeri yolladı topu, Pedro kale dibinde net vuruşla ağları havalandırdı. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde!

PENALTI VE TOP AĞLARDA

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Altman ceza alanında Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı, VAR'a giden mücadelenin hakemi pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi. Trickovski beyaz noktanın başına geçti, vurdu, köşeyi bilip, topa dokunsa da Altay topu çıkaramadı.

BATSHUAYI YİNE SAHNEYE ÇIKTI!

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Samuel sağ kanattan çizgiye inip içeri çevirdi, ceza alanında Naoum elle oynadı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Michy Batsuayi topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve skor 2-1 oldu.

PENALTI KAÇTI!

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Maçın 86. dakikasında Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Valencia kullandığı penaltıda ağları bulamadı.

LİDER, SON 16’YA KALIYOR

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Puanını 10’a yükselten Fenerbahçe işi bitirdi. Ancak Avrupa Ligi’nin geçen sezon değişen formatı nedeniyle artık liderlik de son derecek kritik. Grubu zirvede bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna kalırken, ikinci olanlar, Şampiyonlar Ligi’nden gelecek ekiplerle Play-Off turu oynuyor.

AVRUPA’DA 250. MAÇ

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Fenerbahçe, bu akşam AEK Larnaka deplasmanında tarihindeki 250. Avrupa Kupası mücadelesine çıktı. Sarı-Lacivertliler, unutulmaz zaferler yaşadığı Avrupa arenasında şu ana kadar 93 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz, rakipleriyle 54 mücadelede berabere kalırken, 103 de yenilgi aldı. Fenerbahçe, rakip fileleri 321 defa havalandırdı.

AEK Larnaca-Fenerbahçe

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