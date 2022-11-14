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Radamel Falcao geri dönüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Dünya Kupası arasında oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu!

14.11.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: Dünya Kupası için verilen araya Spor Toto Süper Lig lideri olarak giren Fenerbahçe'nin hazırlık maçı takvimi de belli oldu. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarından beğeni alan ve UEFA Avrupa Ligi grubunu da 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen sarı - lacivertliler, İspanyol ekipleriyle karşı karşıya gelerek formda kalmaya çalışacak.

Spor haberleri: Dünya Kupası için verilen araya Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu ise 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselmiş olarak giren Fenerbahçe, formunu korumak için hazırlık maçlarına çıkacak. Jorge Jesus yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken sarı - lacivertlilerin hazırlık maçı programı belli oldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

VALLECANO VE VILLARREAL

VALLECANO VE VILLARREAL

LaLiga - Spor Toto Süper Lig işbirliği sonucunda Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano ile Villarreal'in Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçları oynayacağı bir takvim oluşturuldu.

MAÇ TAKVİMİ

MAÇ TAKVİMİ

La Liga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; düzenlenen hazırlık maçları takviminde Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek ve önce 30 Kasım'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile ardından ise 3 Aralık'ta Galatasaray ile Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Villarreal'in ise 1 Aralık'ta İstanbul'a geleceği, 3 Aralık'ta Fenerbahçe ve 6 Aralık'ta Galatasaray ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

Müsabakaların saatleri ve yayıncıları henüz belli değil.

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig dünya kupası fenerbahçe galatasaray rayo vallecano villarreal

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