Radamel Falcao geri dönüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Dünya Kupası arasında oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu!

MAÇ TAKVİMİ

La Liga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; düzenlenen hazırlık maçları takviminde Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek ve önce 30 Kasım'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile ardından ise 3 Aralık'ta Galatasaray ile Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.