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Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi

16.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve takımdan ayrılması gündemde olan yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'nün ismi Süper Lig'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıklıkla anılıyordu. 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu olurken, eski antrenöründen flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentiler üzerine ismi Süper Lig'in dev ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıklıkla anılmaya başlanmıştı. Milli oyuncunun takımdaki geleceği merak edilirken, 2014-2016 yıllarında forma giydiği Altınordu'da antrenörlüğünü yapan Hüseyin Eroğlu, katıldığı bir programda oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM EDECEK"

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Radyospor'da katıldığı bir programda konuşan Hüseyin Eroğlu, "Altınordu'da Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Berke Özer, Ravil Tagir ve Enis Destan gibi birçok isimle çalıştık. Bu futbolcu arkadaşlarımız öz kaynak düzeninden Avrupa'ya ya da ülkemizde önemli takımlara transfer oldular. Özellikle Çağlar Söyüncü çok önemli bir figür çünkü Çağlar Altınordu'dan yurt dışına giden ilk futbolcu oldu. Bu sezon ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da ben Çağlar'ın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Çağlar, Leicester City sonrasında kariyerine Avrupa'da devam edecek" dedi.

YENİ ADRESİ...

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'Çağlar Söyüncü yeni sezon için Atletico Madrid'le mi anlaştı?' sorusuna Eroğlu, "Evet siz de zaten öğrenmişsiniz. (Gülerek)" cevabını verdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PERFORMANSI

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2018'de 21 milyon Euro'ya Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, İngiliz takımında 124 maçta forma giydi ve 3 gol ile 2 asist yaptı ve 5 gole katkı sundu. Leicester City ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan 26 yaşındaki stoper, 2014-2016 yılları arasında Altınordu'da oynamıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FOTOĞRAFLARI

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