Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentiler üzerine ismi Süper Lig'in dev ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıklıkla anılmaya başlanmıştı. Milli oyuncunun takımdaki geleceği merak edilirken, 2014-2016 yıllarında forma giydiği Altınordu'da antrenörlüğünü yapan Hüseyin Eroğlu, katıldığı bir programda oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM EDECEK"

Radyospor'da katıldığı bir programda konuşan Hüseyin Eroğlu, "Altınordu'da Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Berke Özer, Ravil Tagir ve Enis Destan gibi birçok isimle çalıştık. Bu futbolcu arkadaşlarımız öz kaynak düzeninden Avrupa'ya ya da ülkemizde önemli takımlara transfer oldular. Özellikle Çağlar Söyüncü çok önemli bir figür çünkü Çağlar Altınordu'dan yurt dışına giden ilk futbolcu oldu. Bu sezon ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da ben Çağlar'ın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Çağlar, Leicester City sonrasında kariyerine Avrupa'da devam edecek" dedi.

YENİ ADRESİ...

'Çağlar Söyüncü yeni sezon için Atletico Madrid'le mi anlaştı?' sorusuna Eroğlu, "Evet siz de zaten öğrenmişsiniz. (Gülerek)" cevabını verdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PERFORMANSI

2018'de 21 milyon Euro'ya Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, İngiliz takımında 124 maçta forma giydi ve 3 gol ile 2 asist yaptı ve 5 gole katkı sundu. Leicester City ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan 26 yaşındaki stoper, 2014-2016 yılları arasında Altınordu'da oynamıştı.