Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına şok! Forma fiyatlarını görenler inanamadı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı transferle adından en çok söz ettiren iki kulüp olan Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluğun da en büyük adayları olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, geride bırakılan 7 haftanın sonunda topladığı 13 puanla 6. sırada yer alırken, Galatasaray topladığı 16 puanla Adana Demirspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

TARAFTARLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Yapılan transferlerin de etkisiyle iki kulübün taraftarı da karşılaşmalara yoğun ilgi gösterirken, her mücadelede neredeyse kapalı oynuyor. Hal böyleyken takımlarının formalarını satın almak isteyen taraftarlar büyük bir şok yaşadı.

TEPKİLER SÜRÜYOR

Resmi siteye girildiğinde Fenerbahçe'nin formasının 1907 TL'ye satışta olduğu görülürken, Galatasaray da ise fiyatın 1899,90 TL olduğu görüldü. Bu fiyatlar sosyal medyada da gündem olurken, iki kulübün taraftarı da oldukça tepki gösterdi.