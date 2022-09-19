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Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına şok! Forma fiyatlarını görenler inanamadı

19.09.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de bu sezon kadroya kattıkları isimlerle hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça ses getiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da yapılan transferlerin de etkisiyle taraftarın statları hınca hınç dolduruyor. İki ekipte de keyifler yerindeyken resmi sitede satışa sunulan formaların fiyatları taraftarı hayli kızdırdı. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı transferle adından en çok söz ettiren iki kulüp olan Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluğun da en büyük adayları olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, geride bırakılan 7 haftanın sonunda topladığı 13 puanla 6. sırada yer alırken, Galatasaray topladığı 16 puanla Adana Demirspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

TARAFTARLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ!

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Yapılan transferlerin de etkisiyle iki kulübün taraftarı da karşılaşmalara yoğun ilgi gösterirken, her mücadelede neredeyse kapalı oynuyor. Hal böyleyken takımlarının formalarını satın almak isteyen taraftarlar büyük bir şok yaşadı.

TEPKİLER SÜRÜYOR

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Resmi siteye girildiğinde Fenerbahçe'nin formasının 1907 TL'ye satışta olduğu görülürken, Galatasaray da ise fiyatın 1899,90 TL olduğu görüldü. Bu fiyatlar sosyal medyada da gündem olurken, iki kulübün taraftarı da oldukça tepki gösterdi.

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İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu!

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ
Dele Alli
Tayyip Talha Sanuç
Tayfur Bingöl
Nathan Redmond
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