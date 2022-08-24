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Fenerbahçe'ye beklenmedik gelir! Hem de öyle böyle değil... 10 milyon Euro verdiler!

24.08.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı pamuk ipliğine bağlı Miha Zajc için flaş bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un kadroda tam anlamıyla düşünmediği tecrübeli oyuncu için Belçika devi 10 milyon Euro gibi bir bedel önerdi.

Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer yaşanabilir... Jorge Jesus'un 11'de başlatmadığı Miha Zajc için Club Brugge'den 10 milyon Euro bonservis önerildi. Belçika ekibi bu teklifin ardından beklemeye geçerken Jorge Jesus'un ''satılsın'' raporu verdiği iddia edildi.

BİR TÜRLÜ YILDIZI BARIŞMADI

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Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldızlarından olan Miha Zajc, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte formayı kaybetmiş ve yedek kulübesine hapsolmuştu. Kariyerine ilk 11'de forma giyeceği bir takımda devam etmek isteyen yıldız oyuncunun gelen tekliflere sıcak olduğu öğrenildi.

10 MİLYON EURO VERDİLER

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Durum böyleyken Club Brugge'den gelen 10 milyon Euro'luk teklif sarı-lacivertli yönetimi bir hayli şaşırttı. Jorge Jesus'un, yıldız oyuncu için satılmasına onay verdiği öğrenilirken bu transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

MIHA ZAJC FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Miha Zajc fenerbahçe
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