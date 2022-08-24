Fenerbahçe'ye beklenmedik gelir! Hem de öyle böyle değil... 10 milyon Euro verdiler!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer yaşanabilir... Jorge Jesus'un 11'de başlatmadığı Miha Zajc için Club Brugge'den 10 milyon Euro bonservis önerildi. Belçika ekibi bu teklifin ardından beklemeye geçerken Jorge Jesus'un ''satılsın'' raporu verdiği iddia edildi.

BİR TÜRLÜ YILDIZI BARIŞMADI

Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldızlarından olan Miha Zajc, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte formayı kaybetmiş ve yedek kulübesine hapsolmuştu. Kariyerine ilk 11'de forma giyeceği bir takımda devam etmek isteyen yıldız oyuncunun gelen tekliflere sıcak olduğu öğrenildi.

10 MİLYON EURO VERDİLER

Durum böyleyken Club Brugge'den gelen 10 milyon Euro'luk teklif sarı-lacivertli yönetimi bir hayli şaşırttı. Jorge Jesus'un, yıldız oyuncu için satılmasına onay verdiği öğrenilirken bu transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.