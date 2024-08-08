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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için Türk futbol tarihine geçecek teklif! Bu rekor kolay kolay kırılamaz...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.08.2024 16:26
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den teklif yapıyor. Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı son teklifi güncelledi ve rekor denebilecek bir rakam önerdi.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu vedasına hazırlanılıyor. İngiliz ekibi Brighton, Ferdi için yaptığı teklifi revize etti ve reddedilemeyecek bir rakama ulaştı.

35 MİLYON EURO!

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Brighton'ın Ferdi için 35 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve bu teklifi Fenerbahçe'ye ilettiği öğrenildi.

2 TAKIM DAHA İSTİYOR

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İngiltere'den 2 takımın daha Ferdi için 33 milyon Euro önerdiği aktarıldı.

FERDİ KALMAK İSTİYOR

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Kendisine verilen büyük paraların ardından Fenerbahçe ile görüşme yapan Ferdi, sarı-lacivertlilerden şampiyon olmadan ayrılmak istemediğini söyledi. Bu yıl takımda kalıp, seneye transfer olmak istediğini fakat yine de son kararı Ali Koç'a bıraktığı aktarıldı.

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5- ARDA GÜLER

20 MİLYON EURO

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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