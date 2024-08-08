Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için Türk futbol tarihine geçecek teklif! Bu rekor kolay kolay kırılamaz...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu vedasına hazırlanılıyor. İngiliz ekibi Brighton, Ferdi için yaptığı teklifi revize etti ve reddedilemeyecek bir rakama ulaştı.

35 MİLYON EURO!

Brighton'ın Ferdi için 35 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve bu teklifi Fenerbahçe'ye ilettiği öğrenildi.

2 TAKIM DAHA İSTİYOR

İngiltere'den 2 takımın daha Ferdi için 33 milyon Euro önerdiği aktarıldı.

FERDİ KALMAK İSTİYOR

Kendisine verilen büyük paraların ardından Fenerbahçe ile görüşme yapan Ferdi, sarı-lacivertlilerden şampiyon olmadan ayrılmak istemediğini söyledi. Bu yıl takımda kalıp, seneye transfer olmak istediğini fakat yine de son kararı Ali Koç'a bıraktığı aktarıldı.