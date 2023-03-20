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Fenerbahçe'ye para yağacak! Araplar gözünü kararttı, Sarı-Lacivertliler Ferdi Kadıoğlu transferiyle kulüp rekorunu kırabilir

20.03.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de sürerken, bu sezonki performansıyla parlayan Ferdi Kadıoğlu için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Birçok dev kulübün listesinde bulunan yıldız isim için İngiliz ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin bu sezonki performansıyla alkış toplayan ve Avrupa devlerini peşine takan yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Son olarak Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Newcastle United, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe ile görüşmelere başlıyor.

Haberde Newcastle United'ın Ferdi Kadıoğlu'nun şartlarını araştırdığını ve yaz transfer döneminde transferinin mümkün olup olmadığı konusunda araştırmalarına devam ettiği iddia edildi. Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda yüksek bir bonservis karşılığında satılmasının gündemde olduğu ve Fenerbahçe'nin 25 milyon Euroluk bir teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

O LİSTEDE ADI VAR 

O LİSTEDE ADI VAR 

Newcastle United'ın yaz transfer döneminde savunmasının güçlendirmek adına önemli hamleler yapacağı ve bu yönde kısa bir transfer listesi hazırladığı ifade edildi. Ferdi Kadıoğlu'nun da bu listede yer alan isimlerden olduğu okuyuculara aktarılırken, Ferdi Kadıoğlu için "23 yaşındaki bek, Hollanda'da doğdu ve 2018'de 1.4 milyon Euro'luk bir hamleyle Fenerbahçe'ye imza atmadan önce NEC Nijmegen altyapısında yükseldi. Kadıoğlu çok yönlü bir oyuncu. Sağ bek, sol bek, kanat bek ve orta sahada da oynayabiliyor.Türk Milli Takımı'nı tercih etmeden önce U21 seviyesine kadar Hollanda'yı temsil etti." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE BONSERVİS REKORU KIRABİLİR 

FENERBAHÇE BONSERVİS REKORU KIRABİLİR 

Fenerbahçe tarihinde en yüksek bonservis getirisi olan isim Kim Min Jae olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunun başında Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya 20 milyon Euro karşılığında göndermişti. Fenerbahçe bu sezonunda başında Kim Min Jae'yi Napoli'ye 18 milyon Euroya; Moussa Sow'u ise 2015 yılında Al Ahli takımına 16 milyon euroya satmıştı. Newcastle United'ın Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon Euro bedelle transfer etmesi durumunda genç yıldız Fenerbahçe tarihinin rekor satışları listesinde ilk sırada yer alacak.

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