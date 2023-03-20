Fenerbahçe'ye para yağacak! Araplar gözünü kararttı, Sarı-Lacivertliler Ferdi Kadıoğlu transferiyle kulüp rekorunu kırabilir

O LİSTEDE ADI VAR

Newcastle United'ın yaz transfer döneminde savunmasının güçlendirmek adına önemli hamleler yapacağı ve bu yönde kısa bir transfer listesi hazırladığı ifade edildi. Ferdi Kadıoğlu'nun da bu listede yer alan isimlerden olduğu okuyuculara aktarılırken, Ferdi Kadıoğlu için "23 yaşındaki bek, Hollanda'da doğdu ve 2018'de 1.4 milyon Euro'luk bir hamleyle Fenerbahçe'ye imza atmadan önce NEC Nijmegen altyapısında yükseldi. Kadıoğlu çok yönlü bir oyuncu. Sağ bek, sol bek, kanat bek ve orta sahada da oynayabiliyor.Türk Milli Takımı'nı tercih etmeden önce U21 seviyesine kadar Hollanda'yı temsil etti." ifadelerine yer verildi.