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Fenerbahçe'ye rakip olmuştu! Jesus gemileri yaktı... İşte F.Bahçe'nin ocak transferi

15.09.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yaz transfer döneminin en flaş ekiplerinden olan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için de kolları şimdiden sıvamış durumda... Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştıkları Slavia Prag'ın yıldız ismi gündeme geldi. İşte detaylar...

Peter Olayinka

Peter Olayinka

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Slavia Prag
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Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk kupasını kaldırarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde flaş transferlere imza atmıştı. Sarı-Lacivertli ekip tam 12 ismi kadrosuna katarken, ara transfer dönemi olarak adlandıran ocak transferinde de hız kesmeyecek gibi görünüyor.

Yaz transferde döneminde kadrosuna kattığı isimlerin yanı sıra, bir çok isimle de temas halinde olan Sarı-Lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Fenerbahçeli kurmaylar, Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen kanat forvet Peter Olayinka'nın peşinde.

ARA TRANSFERDE GELİYOR

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İddiaya göre Sarı-Lacivertliler, yıldız isim için ilk temasları gerçekleştirirken, ocak ayında Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceği de duyuruldu. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız 2018 yılında Gent'ten 3.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

YENİ CAMİ'DE FORMA GİYDİ

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Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Olayinka, bu sezon 9 karşılaşmada görev alırken 3 gol ve 1 asist üretti. Geçtiğimiz sezon 40 maçta görev alan yıldız futbolcu sezonu 11 gol 5 asistle tamamlamıştı. Olayinka, Nijerya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi. 1.88 boyuna rağmen hareketli futboluyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, 2013-2014 yılları arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ligi takımlarından Yeni Cami'de ter döktü.

FENERBAHÇE'YE KARŞI FORMA GİYDİ

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Olayinka, geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Genç futbolcu etkili bir performans sergiledi.

287 MAÇTA 73 GOL VE 45 ASİST

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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Nijeryalı yıldız Petar Olayinka, kariyerinde 287 karşılaşmada forma giydi. 73 gol atarken 45 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Çekya Ligi'nde toplamda 117 maçta 28 gole imza atarken 16 da asist üretti.

PETER OLAYINKA FOTOĞRAFLARI

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