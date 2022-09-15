Fenerbahçe'ye rakip olmuştu! Jesus gemileri yaktı... İşte F.Bahçe'nin ocak transferi

Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk kupasını kaldırarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde flaş transferlere imza atmıştı. Sarı-Lacivertli ekip tam 12 ismi kadrosuna katarken, ara transfer dönemi olarak adlandıran ocak transferinde de hız kesmeyecek gibi görünüyor.

Yaz transferde döneminde kadrosuna kattığı isimlerin yanı sıra, bir çok isimle de temas halinde olan Sarı-Lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Fenerbahçeli kurmaylar, Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen kanat forvet Peter Olayinka'nın peşinde.

ARA TRANSFERDE GELİYOR

İddiaya göre Sarı-Lacivertliler, yıldız isim için ilk temasları gerçekleştirirken, ocak ayında Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceği de duyuruldu. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız 2018 yılında Gent'ten 3.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

YENİ CAMİ'DE FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Olayinka, bu sezon 9 karşılaşmada görev alırken 3 gol ve 1 asist üretti. Geçtiğimiz sezon 40 maçta görev alan yıldız futbolcu sezonu 11 gol 5 asistle tamamlamıştı. Olayinka, Nijerya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi. 1.88 boyuna rağmen hareketli futboluyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, 2013-2014 yılları arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ligi takımlarından Yeni Cami'de ter döktü.

FENERBAHÇE'YE KARŞI FORMA GİYDİ

Olayinka, geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Genç futbolcu etkili bir performans sergiledi.

287 MAÇTA 73 GOL VE 45 ASİST

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Nijeryalı yıldız Petar Olayinka, kariyerinde 287 karşılaşmada forma giydi. 73 gol atarken 45 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Çekya Ligi'nde toplamda 117 maçta 28 gole imza atarken 16 da asist üretti.