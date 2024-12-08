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Fenerbahçe yenilince Galatasaray'ı şampiyon ilan ettiler! Yüzde vererek açıkladılar: Eğer Sivasspor'u yenerse...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.12.2024 09:36
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Fenerbahçe ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken, karşılaşmanın yankıları sürüyor. Spor yorumcuları mücadeleye dair yorumlarda bulunurken, Fenerbahçe'nin yenilmesi sonrası Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalinin çok yükseldiğini dile getirdi. İşte o yorumlar...

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan ve zirvedeki Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oldu.

Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş olurken Sarı-Lacivertliler bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Fenerbahçe'nin yaşadığı bu puan kaybı sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, bu sonuçla Galatasaray'ın şampiyonluk şansının yükseldiğini dile getirdi.

"ALLAH MOURINHO'NUN SONUNU HAYIR ETSİN"

"ALLAH MOURINHO'NUN SONUNU HAYIR ETSİN"

Ahmet Çakar karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede 'Mourinho'ya uyuz olmaya başladım' derken, "Fenerbahçe, lig yarışında önemli bir yara aldı. Üstelik Galatasaray mağlubiyetinden sonra bir derbi mağlubiyeti daha aldı. Mourinho'nun takıma asla bir müdahalesini görmedim. İyi giden hiçbir şey yok. Allah, Jose Mourinho'nun sonunu hayır etsin. Mourinho'ya uyuz olmaya başladım. Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı yok. Mourinho'nun karizması her geçen gün çizim çizim çiziliyor." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 65 ŞAMPİYON GALATASARAY"

"YÜZDE 65 ŞAMPİYON GALATASARAY"

Ayrıca Çakar, "Şu anda yüzde 65 şampiyon Galatasaray. Osimhen, Galatasaray için çok önemli. Herhangi bir sakatlık olursa bu oran düşer." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY KAZANIRSA %90 ŞAMPİYON"

"G.SARAY KAZANIRSA %90 ŞAMPİYON"

Maça dair değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın da Galatasaray'ın galip gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalinin azalacağını belirtirken, "Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında 3 puan alması durumunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğu yüzde 90'lara ulaşır. Galatasaray'ın Eyüpspor maçını şanssızlık olarak değerlendirebiliriz fakat Fenerbahçe'nin mağlubiyetini şanssızlık olarak değerlendiremeyiz. Ben Sivas'ın Galatasaray'ı yenebileceğini düşünmüyorum" dedi.

"GALATASARAY, YÜZDE 85 ŞAMPİYON OLUR"

"GALATASARAY, YÜZDE 85 ŞAMPİYON OLUR"

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler de Fenerbahçe'nin ikinci derbisini kaybettiğinin altını çizerken, "Fenerbahçe, en büyük rakibi Galatasaray'dan sonra ikinci derbiyi de kaybetti. Mourinho, rakibini küçümsemiş. Sivasspor - Galatasaray maçı oynanmadan söylüyorum, Galatasaray %85 ihtimalle şampiyon olur. Kazanırsa artık rahat rahat önüne bakarlar." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE, GALATASARAY GİBİ DEĞİL"

"FENERBAHÇE, GALATASARAY GİBİ DEĞİL"

"Galatasaray puan kaybettiği maçta bile 4-5 pozisyona giriyor ama Fenerbahçe öyle değil. Beşiktaş maçında tel tel döküldüler ve ortaya da bu sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig Derbi son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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