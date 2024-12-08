Fenerbahçe yenilince Galatasaray'ı şampiyon ilan ettiler! Yüzde vererek açıkladılar: Eğer Sivasspor'u yenerse...

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan ve zirvedeki Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oldu.
Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş olurken Sarı-Lacivertliler bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
Fenerbahçe'nin yaşadığı bu puan kaybı sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, bu sonuçla Galatasaray'ın şampiyonluk şansının yükseldiğini dile getirdi.
Ahmet Çakar karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede 'Mourinho'ya uyuz olmaya başladım' derken, "Fenerbahçe, lig yarışında önemli bir yara aldı. Üstelik Galatasaray mağlubiyetinden sonra bir derbi mağlubiyeti daha aldı. Mourinho'nun takıma asla bir müdahalesini görmedim. İyi giden hiçbir şey yok. Allah, Jose Mourinho'nun sonunu hayır etsin. Mourinho'ya uyuz olmaya başladım. Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı yok. Mourinho'nun karizması her geçen gün çizim çizim çiziliyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Çakar, "Şu anda yüzde 65 şampiyon Galatasaray. Osimhen, Galatasaray için çok önemli. Herhangi bir sakatlık olursa bu oran düşer." ifadelerini kullandı.
Maça dair değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın da Galatasaray'ın galip gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalinin azalacağını belirtirken, "Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında 3 puan alması durumunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğu yüzde 90'lara ulaşır. Galatasaray'ın Eyüpspor maçını şanssızlık olarak değerlendirebiliriz fakat Fenerbahçe'nin mağlubiyetini şanssızlık olarak değerlendiremeyiz. Ben Sivas'ın Galatasaray'ı yenebileceğini düşünmüyorum" dedi.
Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler de Fenerbahçe'nin ikinci derbisini kaybettiğinin altını çizerken, "Fenerbahçe, en büyük rakibi Galatasaray'dan sonra ikinci derbiyi de kaybetti. Mourinho, rakibini küçümsemiş. Sivasspor - Galatasaray maçı oynanmadan söylüyorum, Galatasaray %85 ihtimalle şampiyon olur. Kazanırsa artık rahat rahat önüne bakarlar." şeklinde konuştu.
"Galatasaray puan kaybettiği maçta bile 4-5 pozisyona giriyor ama Fenerbahçe öyle değil. Beşiktaş maçında tel tel döküldüler ve ortaya da bu sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.
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