Fenerbahçe yenilince Galatasaray'ı şampiyon ilan ettiler! Yüzde vererek açıkladılar: Eğer Sivasspor'u yenerse...

"ALLAH MOURINHO'NUN SONUNU HAYIR ETSİN"

Ahmet Çakar karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede 'Mourinho'ya uyuz olmaya başladım' derken, "Fenerbahçe, lig yarışında önemli bir yara aldı. Üstelik Galatasaray mağlubiyetinden sonra bir derbi mağlubiyeti daha aldı. Mourinho'nun takıma asla bir müdahalesini görmedim. İyi giden hiçbir şey yok. Allah, Jose Mourinho'nun sonunu hayır etsin. Mourinho'ya uyuz olmaya başladım. Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı yok. Mourinho'nun karizması her geçen gün çizim çizim çiziliyor." ifadelerini kullandı.