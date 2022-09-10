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'Fenerbahçe'yi istemiyorum' demişti! İşte transferde Jesus'u çılgına çeviren isim

10.09.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yaz transfer dönemini kadrosuna kattığı 11 isimle kapatan Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başlamış durumda. Sarı-Lacivertliler kadrosuna kattığı isimler kadar, görüşme sağladığı ancak mutlu sona ulaşamadığı isimlerle de gündeme gelirken Jorge Jesus'un kadroda görmeyi çok istediği ancak Fenerbahçe'ye gelmek istemediğini aktaran genç yıldız için ocak ayında tekrar devreye girileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Nathanael Mbuku

Nathanael Mbuku

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Reims
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Süper Lig'de transfer sezonunun sona ererken, birçok kulüp kadrosuna yaptığı takviyelerle şampiyonluk için hamlelerini yapmış durumda. Ocak ayına kadar yeni isimleri kadrosuna katamayacak olan Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 83 gün süren transfer tescil sezonunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat ve Michy Batshuayi isimleriyle tamamladı.

Yaptığı transferler kadar görüşme sağladığı isimlerle de gündeme gelen Sarı-Lacivertliler'in ocak ayı hamleleri de şimdiden gündem olmuş durumda. Sarı lacivertlilerin, özellikle transferin son günlerinde bazı oyuncularla el sıkışma noktasına geldiği ancak kulüp bazında anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.

OCAKTA GELECEK!

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Bu noktada Kanarya'nın, kadrosuna katmak istediği ancak hedefe ulaşamadığı bir isim de ortaya çıktı. Alınan bilyie göre Jorge Jesus'un talimatlarıyla transferlerini tamamlayan Sarı-Lacivertli kurmaylar, o yıldız için ara transferde döneminde tekrar devreye girecek.

MBUKU OPERASYONU

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Sarı-Lacivertliler'in, transfer döneminde Reims'de forma giyen hücum oyuncusu Nathanael Mbuku'yu kadrosuna katmak istediği ve Jesus'un 20 yaşındaki oyuncu için 'bitirin' talımayı verildiği öğrenilirken, Sarı lacivertlilerin, gneç kanat oyuncusu için Fransız ekibiyle el sıkıştığı kaydedilmişti.

F.BAHÇE'Yİ İSTEMEDİ!

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Fransız basınında çıkan haberlere göre; İki kulübün 4 milyon euro bonservis ücretinde anlaştığını belirtmişti. Ancak Mbuku'nun Fenerbahçe'ye gitmek istemediği aktarılmıştı.

JESUS'TAN TALİMAT

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Jorge Jesus'un çok istediği, ve bu tavrı nedeniyle çılgına dönen tecrübeli teknik adamın bu ısrarı sonrası yönetimin Fransız oyuncu için devre arasında yeniden girişimlerin olacağı öğrenilirken, yaz transfer döneminde ikna edilemeyen Mbuku ile ocak ayında yeniden masaya oturulacağı iddia edildi. Yönetimin, bu transfer için tüm şartları zorlama kararı aldığı ifade edildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI!

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Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Mbuku, takımında bu sezon hiç süre şansı bulamadı.. Mbuku, geçen sezon ise 33 maçta forma giydi. Genç oyuncu 33 karşılaşmada 2 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı. 1.70 boyundaki sol kanat, Fransa U21 takımında da boy gösterdi. Mbuku, Fransa U21'de 2 gol ve 1 asistle oynadı. Reims'de forma şansı azalan Mbuku'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. (Sabah)

NATHANAEL MBUKU FOTOĞRAFLARI

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