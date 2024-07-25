Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferi Türk futbol tarihine geçti!

Fenerbahçe, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri transferinin detaylarını açıkladı.

8 TAKSİTLE 19.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

EN PAHALI TRANSFER OLDU

Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle bir Türk takımının yaptığı en pahalı transfer oldu.