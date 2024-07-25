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Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferi Türk futbol tarihine geçti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 12:48
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Fenerbahçe Kulübü, Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin 5 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri transferinin detaylarını açıkladı.

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8 TAKSİTLE 19.5 MİLYON EURO

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

EN PAHALI TRANSFER OLDU

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Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle bir Türk takımının yaptığı en pahalı transfer oldu.

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EN-NESYRI

EN-NESYRI

19.5 MİLYON EURO

JARDEL

JARDEL

17 MİLYON EURO

CENGİZ ÜNDER

CENGİZ ÜNDER

15 MİLYON EURO

NICOLO ZANIOLO

NICOLO ZANIOLO

15 MİLYON EURO

DANI GUIZA

DANI GUIZA

14 MİLYON EURO

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transfer fenerbahçe
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