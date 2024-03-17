SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli futbolcuyu ofsayt bayrağıyla kovaladı! Trabzonspor tribünlerinden skandal hareket...

Fenerbahçeli futbolcuyu ofsayt bayrağıyla kovaladı! Trabzonspor tribünlerinden skandal hareket...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.03.2024 23:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Bir Trabzonspor taraftarının Mert Müldür'ü ofsayt bayrağıyla kovalaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Mert Müldür

Mert Müldür

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

OFSAYT BAYRAĞIYLA KOVALADI

GI5ho9MXEAAAsc-

Gözü dönen bir Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçeli Mert Müldür'ü ofsayt bayrağıyla kovaladı. Kendini zor kurtaran genç oyuncuyu büyük bir çabayla soyunma odasına kaçabildi.

OYUN ZAMAN ZAMAN DURDU

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu.

Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mert Müldür fenerbahçe Süper Lig maçı süper li hakemi maçın
En Çok Okunan Haberler
Batshuayi'den Trabzonsporlu taraftara döner tekme!

Batshuayi'den Trabzonsporlu taraftara döner tekme!

TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti!

TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti!

Engin Polat'a esrarengiz telefon! Aramanın yapıldığı yer şaşkına çevirdi: 'Kasım'a kadar bekleyin...'

Engin Polat'a esrarengiz telefon! Aramanın yapıldığı yer şaşkına çevirdi: 'Kasım'a kadar bekleyin...'

Maç bitti ortalık karıştı! Livakovic'e yumruk atıldı

Maç bitti ortalık karıştı! Livakovic'e yumruk atıldı

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun durdu!

Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun durdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.