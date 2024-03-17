Fenerbahçeli futbolcuyu ofsayt bayrağıyla kovaladı! Trabzonspor tribünlerinden skandal hareket...

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

OFSAYT BAYRAĞIYLA KOVALADI

Gözü dönen bir Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçeli Mert Müldür'ü ofsayt bayrağıyla kovaladı. Kendini zor kurtaran genç oyuncuyu büyük bir çabayla soyunma odasına kaçabildi.

OYUN ZAMAN ZAMAN DURDU

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu.

Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

