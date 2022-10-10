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  4. Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i görenler inanamadı! Paylaşım rekoru kırıyor! 50 metre deparın ardından Jorge Jesus saha içine kadar girdi...

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i görenler inanamadı! Paylaşım rekoru kırıyor! 50 metre deparın ardından Jorge Jesus saha içine kadar girdi...

10.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı. Sarı - lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır'ın yediği goller stadyumda tepkilere neden olurken, Fenerbahçe'nin 4-3 öne geçmesinin ardından İsmail Yüksek'in milli eldivene yaptığı hareket paylaşım rekorları kırdı. İsmail Yüksek'in Altay Bayındır'ın yanına gitmesi sonrasında ise teknik direktör Jorge Jesus adeta çılgına döndü ve genç orta saha oyuncusunu azarladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlanırken, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Miguel Crespo, Enner Valencia (3) ve Michy Batshuayi kaydetti. Kanarya, bu sonucun ardından puanını 17'ye yükseltirken, karşılaşmada yaşanan bir an paylaşım rekorları kırdı...

İSMAİL YÜKSEK ALTAY'A KOŞUNCA JORGE JESUS ÇILGINA DÖNDÜ

GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ

GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın skoru 4-3'e getiren penaltısı sonrasında futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

İSMAİL YÜKSEK'İN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

İSMAİL YÜKSEK'İN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ
Maçta yediği gollerle stadyumda bir kısım taraftarın tepkisini çeken Altay Bayındır, Valencia'nın sayısının ardından duygu patlaması yaşarken, İsmail Yüksek'in hareketi dikkat çekti.

50 METRE DEPAR ATTI

50 METRE DEPAR ATTI
Genç orta saha oyuncusu yaklaşık 50 metre depar atarak milli file bekçisinin yanına gitti ve teselli etti.

JESUS KÜPLERE BİNDİ

JESUS KÜPLERE BİNDİ
İsmail Yüksek'in bu hareketi sonrasında ise teknik direktör Jorge Jesus adeta küplere bindi.

OYUNCULARINI AZARLADI

OYUNCULARINI AZARLADI
Portekizli çalıştırıcı, golün ardından Altay Bayındır'a doğru koşan İsmail Yüksek ve Gustavo Henrique'yi azarladı.
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