Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i görenler inanamadı! Paylaşım rekoru kırıyor! 50 metre deparın ardından Jorge Jesus saha içine kadar girdi...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlanırken, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Miguel Crespo, Enner Valencia (3) ve Michy Batshuayi kaydetti. Kanarya, bu sonucun ardından puanını 17'ye yükseltirken, karşılaşmada yaşanan bir an paylaşım rekorları kırdı...