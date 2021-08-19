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Fenerbahçeli Sinan Gümüş için 7 Süper Lig ekibi devrede

19.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Süper Lig'in gözde transferlerinden biri haline geldi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Süper Lig'de paylaşılamıyor.

Karagümrük, Giresunspor, Malatyaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Göztepe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Sinan Gümüş için Antalyaspor resmen devreye girdi.

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Ersun Yanal'ın ısrarlı talebi doğrultusunda transfer için öncelikli olarak Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Antalyaspor yönetimi, sarı-lacivertli kulüpten 750 bin Euro maaş alan Sinan Gümüş'e aynı seviyede bir teklif sundu ve hem sarı-lacivertli kulüp hem de futbolcudan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.

FOTOĞRAFLAR: AA

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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