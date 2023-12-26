Fenomen Ece Taşer'in kocasıyla çektiği video sosyal medyada gündem oldu! Tepkilere yanıt verdi: "Sorun sizin zihniyetinizde"

Sosyal medyada çektiği videolarla dikkat çeken Ece Taşer'in 6 yıldır eşi Ali ile mutlu bir evliliği var. Taşer, kocasıyla birlikte çektiği videoyla sosyal medyada gündem oldu. Taşer'in eşi olmadan tatile gittiğini söylemesine ise bazı kullanıcılardan olumsuz yorumlar geldi. Taşer son paylaşımında ise gelen tepkilere yanıt verdi.
Ürettiği içeriklerle ve çektiği videolarla adından söz ettiren Ece Taşer, son paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu. Kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile giden fenomen, sosyal medyada kötü yorumlara maruz kaldı.
"Herkes arkadaşlarımla tatile gittiğimde neden kocamı götürmediğimi soruyor ve şaşırıyorlar" diyen içerik üreticisi, arkadaşlarıyla Avrupa turuna ve 2 kez yaz tatiline gittiğini söyledi.
Eşinin işi dolayısıyla izin alamadığını videoda belirten Taşer, kocasız tatile gittiği için sert yorumlarla karşılaştı.
'Sen adam için ne yapıyorsun?', 'Adama kahroldum', 'Kadının yanı kocasının yanıdır',
'Hanımcılık böyle bir şey değil', 'Adamı aldatıyor' gibi yorumlarla karşılaştı.