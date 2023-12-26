Fenomen Ece Taşer'in kocasıyla çektiği video sosyal medyada gündem oldu! Tepkilere yanıt verdi: "Sorun sizin zihniyetinizde"

Sosyal medyada çektiği videolarla dikkat çeken Ece Taşer'in 6 yıldır eşi Ali ile mutlu bir evliliği var. Taşer, kocasıyla birlikte çektiği videoyla sosyal medyada gündem oldu. Taşer'in eşi olmadan tatile gittiğini söylemesine ise bazı kullanıcılardan olumsuz yorumlar geldi. Taşer son paylaşımında ise gelen tepkilere yanıt verdi.



