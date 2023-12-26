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Fenomen Ece Taşer'in kocasıyla çektiği video sosyal medyada gündem oldu! Tepkilere yanıt verdi: "Sorun sizin zihniyetinizde"

26.12.2023 20:01 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle dikkat çeken Ece Taşer, paylaştığı son videoyla sosyal medyada gündem oldu. Kocasıyla birlikte çektiği 'Neden hanımcı biriyle evlendim' videosuyla dikkat çeken Ece Taşer, paylaşımı sonrası bazı kötü yorumlara maruz kaldı. Eşi olmadan tatile giden fenomen isme 'Sen adam için ne yapıyorsun?', 'Adama kahroldum' gibi yorumlar geldi. Ece Taşer, gelen yorumlara "Sorun sizin zihniyetinizde" diyerek ateş püskürdü. İşte detaylar...

Sosyal medyada çektiği videolarla dikkat çeken Ece Taşer'in 6 yıldır eşi Ali ile mutlu bir evliliği var. Taşer, kocasıyla birlikte çektiği videoyla sosyal medyada gündem oldu. Taşer'in eşi olmadan tatile gittiğini söylemesine ise bazı kullanıcılardan olumsuz yorumlar geldi. Taşer son paylaşımında ise gelen tepkilere yanıt verdi.


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Ürettiği içeriklerle ve çektiği videolarla adından söz ettiren Ece Taşer, son paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu. Kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile giden fenomen, sosyal medyada kötü yorumlara maruz kaldı.

"Herkes arkadaşlarımla tatile gittiğimde neden kocamı götürmediğimi soruyor ve şaşırıyorlar" diyen içerik üreticisi, arkadaşlarıyla Avrupa turuna ve 2 kez yaz tatiline gittiğini söyledi.

Eşinin işi dolayısıyla izin alamadığını videoda belirten Taşer, kocasız tatile gittiği için sert yorumlarla karşılaştı.

İŞTE YORUMLARDAN BAZILARI

İŞTE YORUMLARDAN BAZILARI

'Sen adam için ne yapıyorsun?', 'Adama kahroldum', 'Kadının yanı kocasının yanıdır',

'Hanımcılık böyle bir şey değil', 'Adamı aldatıyor' gibi yorumlarla karşılaştı.

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