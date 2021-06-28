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  4. Fenomen isim Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Fenomen isim Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

28.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken fenomen Kerimcan Durmaz, alışveriş yaparken makyajsız görüntülendi. Durmaz'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Tatil öncesi alışverişe çıktığını söyleyen Durmaz, bir gözlük mağazasında iki adet gözlük aldı. Ünlü fenomen, iki gözlük için 20 bin TL ödediği öğrenildi. Bu arada Kerimcan Durmaz'ın gözlük deneme sırasında makyajsız hali objektiflere yansıdı.

kerimcan-durmaz

Armağan Çağlayan'a konuk olan Kerimcan Durmaz mastürbasyon skandalıyla ilgili itirafıyla dikkat çektiArmağan Çağlayan'a konuk olan Kerimcan Durmaz mastürbasyon skandalıyla ilgili itirafıyla dikkat çekti

"CİNSEL ORGANIMIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAM EN BÜYÜK HATAM"

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuk olan Durmaz, "Geçmişe dönük yaşadığım en büyük hatam uçakta yaşanan olay" dedi ve uzun süre gündemden düşmeyen skandala ilişkin şu ifadeleri kullandı:

kerimcan-durmaz

"Türkiye'de insanlar bunu çok farklı yerlere çektiler. Hiç aklımın almayacağı bir yere gitti bu olay. Bazı kesim bunu bilerek isteyerek yaptığımı düşündü. Kim bilerek isteyerek ayağına sıkar... Yanlışlıkla yaptığım bir şeyin bedelini çok ağır şekilde ödedim. O zaman 23 yaşımdaydım. Psikolojik olarak çok kötüydüm. İntihar etmeyi düşündüm. O yüzden buradaki her şeyi bırakıp Amerika'ya gittim."

kerimcan-durmaz

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
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