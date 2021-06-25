Armağan Çağlayan'a konuk olan Kerimcan Durmaz mastürbasyon skandalıyla ilgili itirafıyla dikkat çekti

Yaptığı her hareketle gündem olan Kerimcan Durmaz uçakta mastürbasyon yaptığı anların videosunu yanlışlıkla paylaşmış ve olay olmuştu. Büyük eleştiriler alan hakkında soruşturma açılan Kerimcan Durmaz Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı Youtube kanalına konuk oldu.

Kerimcan Durmaz yaşadığı o skandal olay hakkında samimi bir itirafta bulundu. Kerimcan Durmaz açıklamasında "Bazı kesim benim bilerek yaptığımı düşündü ama kim bilerek ayağına sıkar ki! Bedelini çok ağır ödedim. Aklınıza gelmeyecek şeyler yaşadım ve bunu yaşadığımda 23 yaşındaydım. İntihar etmeyi falan düşünüyordum..." dedi.

"DOSTLARIMDAN BEKLEMEZDİM"

Kerimcan Durmaz arkadaşlık ilişkileriyle ilgili de Fatih Ürek'in onu yıllar önce uyardığını "Dikkatli ol çok şaşıracaksın bu camiada çok dikkatli ol" dediğini söyledi.

Kerimcan açıklamasında "En yakın dediğiniz insan tarafından size cephe alınması çok üzücü. Sizin karşınızda bu çok yıpratıcı bir durum. Yanımda dursun demiyorum ama cephe alınması beni çok yıprattı. Dostlarımdan beklemezdim" dedi.

