Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sürpriz telefon! ''Türkiye'ye geri geliyorum''

Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi şimdiden çok özledi. İngiltere'ye henüz tam olarak yerleşemeyen Ferdi, milli arada Türkiye'ye gelerek eski takımını ziyaret edecek.

SAMANDIRA'YA GELİYOR

Fenerbahçe yetkililerini arayıp özel izin isteyen Ferdi Kadıoğlu, hem eski takım arkadaşları hem de kulüp personeliyle özlem gidermek için sarı-lacivertlilere telefon açtı. Bu durum karşısında çok mutlu olan Fenerbahçe yönetimi, Ferdi'ye kapılarını açtı.

REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ

Brighton'ın 30 milyon Euro nakit, 5 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ödediği Ferdi, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olmuştu.