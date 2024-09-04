Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sürpriz telefon! ''Türkiye'ye geri geliyorum''

Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi şimdiden çok özledi. İngiltere'ye henüz tam olarak yerleşemeyen Ferdi, milli arada Türkiye'ye gelerek eski takımını ziyaret edecek.
Fenerbahçe yetkililerini arayıp özel izin isteyen Ferdi Kadıoğlu, hem eski takım arkadaşları hem de kulüp personeliyle özlem gidermek için sarı-lacivertlilere telefon açtı. Bu durum karşısında çok mutlu olan Fenerbahçe yönetimi, Ferdi'ye kapılarını açtı.
Brighton'ın 30 milyon Euro nakit, 5 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ödediği Ferdi, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olmuştu.
30 MİLYON EURO + BONUS
30 MİLYON EURO
22.5 MİLYON EURO
21 MİLYON EURO
21 MİLYON EURO