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Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sürpriz telefon! ''Türkiye'ye geri geliyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.09.2024 08:08
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Fenerbahçe'den Brighton'a bonuslar hariç 30 milyon Euro bedelle transfer olan Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı-lacivertlilere sürpriz bir telefon geldi. Milli arayı eski takımıyla değerlendirmek isteyen Ferdi Kadıoğlu, İstanbul'a ziyarete geleceğini bildirdi.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi şimdiden çok özledi. İngiltere'ye henüz tam olarak yerleşemeyen Ferdi, milli arada Türkiye'ye gelerek eski takımını ziyaret edecek.

SAMANDIRA'YA GELİYOR

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Fenerbahçe yetkililerini arayıp özel izin isteyen Ferdi Kadıoğlu, hem eski takım arkadaşları hem de kulüp personeliyle özlem gidermek için sarı-lacivertlilere telefon açtı. Bu durum karşısında çok mutlu olan Fenerbahçe yönetimi, Ferdi'ye kapılarını açtı.

REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ

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Brighton'ın 30 milyon Euro nakit, 5 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ödediği Ferdi, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

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EN PAHALI GİDEN OYUNCULAR

1- FERDİ KADIOĞLU

1- FERDİ KADIOĞLU

30 MİLYON EURO + BONUS

1- SACHA BOEY

1- SACHA BOEY

30 MİLYON EURO

2- CENK TOSUN

2- CENK TOSUN

22.5 MİLYON EURO

3- ELVIR BALJIC

3- ELVIR BALJIC

21 MİLYON EURO

4- VEDAT MURIQI

4- VEDAT MURIQI

21 MİLYON EURO

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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