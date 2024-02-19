Fernando Santos karşılaşmanın ardından böyle konuştu: Bu bir daha olmaz!

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık" diyen Portekizli teknik adam öz eleştiride bulundu.
"İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık... 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık."
"Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız."
"Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada."
"İkinci yarıya farklı bir havada girdik. Topu döndürmeye başladık. Önde bastık. Daha agresiftik. Gerekenleri yaptık. İyi fırsatlar yakaladık. İlk 25 dakikadaki performansımızı bir daha tekrarlamamalıyız. Beşiktaş böyle oynayamaz. Bunu kabul edemem. Değiştirmeliyiz. Daha yüksek tempoda ve ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum."
"Beşiktaş asla kontra atak yapacak bir takım değil. Oyunu domine etmek zorundayız. Bunu yapabilmek için çalışmalıyız. Göreve başlayalı 40-45 gün oldu. Tüm takımın beraber olduğu idmanları bu hafta yapmaya başladık. Ofansif olarak zorlanıyoruz. En kısa sürede çözeceğiz. Organize ataklarımızı geliştireceğiz."