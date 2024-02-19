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Fernando Santos karşılaşmanın ardından böyle konuştu: Bu bir daha olmaz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2024 23:38 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürdü. 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-0'lık skorla geçerken, tecrübeli çalıştırıcı Fernando Santos karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık" diyen Portekizli teknik adam öz eleştiride bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
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"25 DAKİKA SAHADA YOKTUK" 

"25 DAKİKA SAHADA YOKTUK" 

"İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık... 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık."

"BİR DAHA TEKRARLAYAMAYIZ" 

"BİR DAHA TEKRARLAYAMAYIZ" 

"Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız."

"BÜTÜN TAKIMLA İLGİLİ" 

"BÜTÜN TAKIMLA İLGİLİ" 

"Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada."

"FARKLI BİR HAVADA GİRDİK" 

"FARKLI BİR HAVADA GİRDİK" 

"İkinci yarıya farklı bir havada girdik. Topu döndürmeye başladık. Önde bastık. Daha agresiftik. Gerekenleri yaptık. İyi fırsatlar yakaladık. İlk 25 dakikadaki performansımızı bir daha tekrarlamamalıyız. Beşiktaş böyle oynayamaz. Bunu kabul edemem. Değiştirmeliyiz. Daha yüksek tempoda ve ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum."

"DOMİNE ETMEK ZORUNDAYIZ" 

"DOMİNE ETMEK ZORUNDAYIZ" 

"Beşiktaş asla kontra atak yapacak bir takım değil. Oyunu domine etmek zorundayız. Bunu yapabilmek için çalışmalıyız. Göreve başlayalı 40-45 gün oldu. Tüm takımın beraber olduğu idmanları bu hafta yapmaya başladık. Ofansif olarak zorlanıyoruz. En kısa sürede çözeceğiz. Organize ataklarımızı geliştireceğiz."

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Konyaspor Fernando Santos son dakika beşiktaş Süper Lig süper li portekizli
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