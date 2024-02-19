Fernando Santos karşılaşmanın ardından böyle konuştu: Bu bir daha olmaz!

"BÜTÜN TAKIMLA İLGİLİ"

"Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada."