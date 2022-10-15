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Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

15.10.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin 9'uncusu gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlen açılış töreninde Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Kaymakamlığı ve Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen festivalin ikinci gün etkinlikleri, Bartın'da maden ocağındaki patlama nedeniyle iptal edildi.

Etkinlik kapsamında sahil bandındaki Benyamin Sönmez anıtına çiçek bırakıldı. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'nın performansının ardından etkinlik sona erdi.

Festival komite üyesi Filiz Almalı, AA muhabirine, Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle etkinliklerin birçoğunu iptal ettiklerini, festivali anma programı haline dönüştürdüklerini söyledi.

Almalı, gelecek yıl uluslararası çello yarışması yapılacağını kaydetti.

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

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