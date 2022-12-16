FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak! Türkiye'den takım olacak mı?

"İNANILMAZ BİR BAŞARI"

Turnuva boyunca 3,2 milyon futbolseverin maçları tribünden takip ettiğini dile getiren Infantino, "Dünya Kupası her açıdan inanılmaz bir başarı elde etti. Çok neşeli bir atmosfer vardı. Taraftarların Arap dünyasıyla buluşması, gelecek için çok önemliydi. 5 milyara yakın insan kupayı takip etti. Sürprizler yaşandı, çok çekişmeli maçlar vardı. Ortalama her maçta 10 dakika ek süre oynandı. Rusya'dan daha az kart çıktı." diye konuştu.



2022 FIFA Dünya Kupası'nın zamanlamasını da savunan Infantino, futbolcuların Katar'da sezon sonu yorgunluğuyla oynamadıklarını kaydetti.