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FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak! Türkiye'den takım olacak mı?

16.12.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılından itibaren 32 takımla düzenleneceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Türkiye'den bir takımın bu organizasyona katılıp katılmayacağı büyük merak konusu oldu.

Infantino, FIFA Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2022 FIFA Dünya Kupası başta olmak üzere çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. 2025 yazından itibaren FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın formatında değişikliğe gidileceğini belirten Infantino, turnuvanın 4 yılda bir toplam 32 takımın katılımıyla düzenleneceğini, gelecek yıl şubat ayındaki turnuvaya ise Fas'ın ev sahipliği yapacağını söyledi.

İŞTE DETAYLAR

ESKİDEN 7 TAKIMLA OYNANIYORDU

ESKİDEN 7 TAKIMLA OYNANIYORDU

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuvaydı. Kulüpler Dünya Kupası daha önce 7 takımla oynanıyordu. Turnuva kazananı resmi olarak, Dünya Şampiyonu olarak kabul edilirdi. Turnuva kapasitesinin yükselmesinin ardından Türkiye'den bir takımın katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

"BUNU BAŞARAN İLK AFRİKA VE ARAP ÜLKESİ"

"BUNU BAŞARAN İLK AFRİKA VE ARAP ÜLKESİ"

Konuşmasının başında turnuva tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Fas'ı kutlayan Infantino, "Bunu başaran ilk Afrika ve Arap ülkesi oldu. Büyük bir istekle çok iyi oynadılar. Yarı finale ulaşmak tesadüf değil, uzun süreli bir çabanın sonucu. Yıllardır Afrika futbolunun gelişiminden, zamanlarının geleceğinden bahsediyoruz. Bence zamanları geldi. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Afrika takımlarının sayısı iki katına çıkacak. Daha mükemmel performanslar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR BAŞARI"

"İNANILMAZ BİR BAŞARI"

Turnuva boyunca 3,2 milyon futbolseverin maçları tribünden takip ettiğini dile getiren Infantino, "Dünya Kupası her açıdan inanılmaz bir başarı elde etti. Çok neşeli bir atmosfer vardı. Taraftarların Arap dünyasıyla buluşması, gelecek için çok önemliydi. 5 milyara yakın insan kupayı takip etti. Sürprizler yaşandı, çok çekişmeli maçlar vardı. Ortalama her maçta 10 dakika ek süre oynandı. Rusya'dan daha az kart çıktı." diye konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın zamanlamasını da savunan Infantino, futbolcuların Katar'da sezon sonu yorgunluğuyla oynamadıklarını kaydetti.

"2026 İÇİN GRUP FORMATINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

"2026 İÇİN GRUP FORMATINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

Infantino, 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının nasıl olacağıyla ilgili soruya, "Bu Dünya Kupası'ndan ve dörtlü grupların başarısından sonra, üçerli 16 grup mu yoksa dörtlü 12 grup mu formatını yeniden gözden geçirmemiz ya da tartışmamız gerektiğini söylemeliyim." yanıtını verdi.

"PLANIMIZ 11 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

"PLANIMIZ 11 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

"Önümüzdeki 4 yıl için planımız bu rakamı 11 milyar dolara çıkarmak. Bunun 10 milyar doları futbola geri dönecek. Futbolun gücü konusunda yükselişteyiz. Turnuva burada harika oldu, Kuzey Amerika'da da inanılmaz olacak. 48 takım, daha fazla maç, gelirler artacak. Devasa statlarda, normalde Amerikan futbolu için kullanılan statlarda oynayacağız. 80-90 bin kişilik statlar. Taraftarlar için pek çok cazibe merkezi olacak, bu etkinlikler için 5.5 milyon taraftarın seyahat etmesini bekliyoruz. Futbolun Kuzey Amerika'da patlama yapacağına inanıyoruz."

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