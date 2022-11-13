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  4. File koptu, taraftarlar yere düştü! Karabük'te galibiyetin ardından facianın eşiğinden dönüldü!

File koptu, taraftarlar yere düştü! Karabük'te galibiyetin ardından facianın eşiğinden dönüldü!

13.11.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu rakibi 1926 Polatlı Belediyespor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda galibiyet sevincini takımla yaşamak isteyen taraftarların bulunduğu alandaki filenin kopması sonucu çok sayıda kişi yere düştü.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta 7. hafta mücadelesinde Karabük İdman Yurdu sahasında 1926 Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 52.dakikada Cenk Cengiz’in attığı golle Karabük temsilcisi 1-0 kazandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

KALE ARKASINA GİTTİLER

KALE ARKASINA GİTTİLER

Maç sonunda Karabük İdman Yurdu takımı sevincini taraftarıyla paylaşmak için Kuzey Kale Arkası Engin Nak Tribünü’ne yöneldi.

FİLE BİR ANDA KOPTU

FİLE BİR ANDA KOPTU

Takımı beklerken, tribündeki taraftarların tırmanıp yüklenmesi sonucu file koptu.

TARATARLAR YERE DÜŞTÜ

TARATARLAR YERE DÜŞTÜ

Kopan file ile birlikte tırmanan taraftarlar yere düştü. O anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Düşüş sonrası yaralanan taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Bölgesel Amatör Lig facia

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