File koptu, taraftarlar yere düştü! Karabük'te galibiyetin ardından facianın eşiğinden dönüldü!

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta 7. hafta mücadelesinde Karabük İdman Yurdu sahasında 1926 Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 52.dakikada Cenk Cengiz’in attığı golle Karabük temsilcisi 1-0 kazandı.
Maç sonunda Karabük İdman Yurdu takımı sevincini taraftarıyla paylaşmak için Kuzey Kale Arkası Engin Nak Tribünü’ne yöneldi.
Takımı beklerken, tribündeki taraftarların tırmanıp yüklenmesi sonucu file koptu.
Kopan file ile birlikte tırmanan taraftarlar yere düştü. O anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.
Düşüş sonrası yaralanan taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.