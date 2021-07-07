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Filippo Inzaghi kimdir, nereli? Filippo Inzaghi kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte futbol kariyeri...

07.07.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT spor spikeri tarafından yanlışlıkla ismi telaffuz edilen ve son dönemlerde sıkça araştırılan Inzaghi'nin futbol kariyeri merak konusu oldu. EURO 2020 İtalya- İspanya maçında yapılan Inzaghi hatası ile eski futbolcu gündem konusu haline geldi. Peki Filippo Inzaghi kimdir, nereli? Filippo Inzaghi kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte futbol kariyeri...

TRT spor spikerinin EURO 2020 maçında yaptığı gaf sonrası Inzaghi'nin futbol kariyeri merak konusu oldu. İtalya- İspanya maçında ismi telaffuz edilen Filippo Inzaghi, teknik direktörlük kariyerine 2012-2013 sezonunda başlangıç yapmıştır. Peki Filippo Inzaghi kimdir, nereli? Inzaghi kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

İnzaghi kimdir?

TRT spikeri Levent Özçelik'in Chiesa’ya ‘Inzaghi’ demesi sonrası "İnzaghi kimdir?" sorusu merak edilmeye başlandı.
9 Ağustos 1973 tarihinde Piacenz'da doğan, eski İtalyan futbolcu ve teknik direktör olan Filippo "Pippo" Inzaghi, Brescia takımının teknik direktörlüğünü üstlenmektedir.
Kardeşi Simone Inzaghi ile 1991'de Piacenza Calcio ile futbol kariyerine başlayan Inzaghi, bir sezonda 2 maça çıkabilmiş ve 1992'de Serie C1 takımı Leffe'ye kiralanmıştır. 21 maçta toplam 15 gol atmıştır. 1993 yılında, Inzaghi Serie B kulübü Hellas Verona'ya kiralanmıştır ve sonrasında 36 maçta 29 gol atmıştır. Daha sonra Piacenza Calcio'ya dönen İnzaghi 37 maça çıkmıştır, 28 defa gol atmıştır.
Juventus ve AC Milan'da da yer alan Inzaghi, Inzaghi teknik direktörlük kariyerine 2012-2013 sezonunda Milan'ın Primavera takımında başlamıştır. 9 Haziran 2014 tarihinde ise kendisinin eski takım arkadaşı Clarence Seedorf'un yerine A takımının başına getirilmiştir.
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