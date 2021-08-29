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Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi! Filiz Akın'ın hastalığı nedir?

29.08.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasının en sevilen ve usta oyuncularından Filiz Akın, önceki hafta geçirmiş olduğu bir akciğer rahatsızlığı sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Rahatsızlığı sebebiyle ateşi 42 dereceye çıkmış olan sanatçı yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp de takılmıştı. Akın, yoğun bakım sonrası sosyal medyadan sağlık durumu hakkında paylaşımda bulundu. Peki Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın'ın hastalığı nedir? İşte ayrıntılar...

Usta oyuncu Filiz Akın, akciğer rahatsızlığı sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan başarılı oyuncunun sağlık durumu ve hastalığı merak konusu oldu. Peki Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir?

FİLİZ AKIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta oyuncu Filiz Akın'ın sağlık durumu merak ediliyor. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın, geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu bir akciğer rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sepsis sebebiyle ateşi 42 dereceye kadar çıkmış olan sanatçı yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı.
Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, sağlık durumu ile ilgili durumu sosyal medyadan paylaştı.
Instagram üzerinden bir post paylaşan Filiz Akın, tedavisini gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek: “Bende bu sağlık meleklerinin gayretiyle iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi. Belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi. Gene de şükür; başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş ve Gamze Sarıkaya’ya çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Sepsis hastalığı, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin sebep olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit de edebilen bir duruma verilen isimdir. Bağışıklık sistemimiz normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salgılamaktadır. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişimler tetiklendiğinde ortaya çıkmaktadır.
Sürekli devam eden sepsis daha ağırlaşarak septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşmektedir. Bu da bireyin ölümüne kadar yol açabilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Filiz Akın
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