YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

07.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesi bünyesindeki Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde akademisyenler, bölgenin önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındıkta verimin desteklenmesi için bilimsel çalışmalar yürütüyor

Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesindeki Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜFAM) akademisyenler, yürüttükleri bilimsel çalışmalarla üründe verim ve kalite artışı hedefliyor.

Kuruluşu geçen yıl gerçekleştirilen merkezde, bölgenin önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındıkta verimin desteklenmesi için bilimsel çalışmalar yürütüyor.

Merkezde çeşitli fındık çeşitlerini genetik olarak inceleyen akademisyenler, yürüttükleri çalışmalarla elde ettikleri verilere göre verim artırma yöntemlerini denedi.

Akademisyenler, seralarda aşılama yöntemiyle geliştirilen "tek ağaç" fındık modelini yaygınlaştırarak üründe verim ve kaliteyi 3 katına çıkarmayı amaçlıyor.

Tek ağaç uygulamasında mahsulün böcek veya diğer zararlılardan, olumsuz hava koşullarından daha az etkilendiği, üründe verim ve kalite kaybının önüne geçildiği belirlendi.

Ülkede yaygın olarak uygulanan geleneksel ocak dikim sisteminde yılda bir dallardan maksimum 5 kilogram mahsul alınırken, tek ağaç fındık sisteminde 8-9 kilograma kadar ürün elde edilebileceği sonucuna ulaşıldı.

- "Fındık üzerinde aşılama yaygınlaşmaya başladı"

Merkezin Müdürü DÜ Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şemsettin Kulaç, AA muhabirine, küresel iklim değişikliğine karşı fındığı korumanın yolunun, tek ağaç fındık sistemi olacağını söyledi.

Sistemin Türkiye için yeni olduğunu, yurt dışında bu çalışmanın önceki yıllarda yapıldığını aktaran Kulaç, yöntemin uygulandığı ülkelerle ilgili bilgi verdi.

İklim koşulları ve çeşitlilik açısından fındığın optimum yetişme alanının Türkiye olduğunu dile getiren Kulaç, ülkede kısa bir geçmişe sahip tek ağaç fındık modeli sistemiyle ilgili bazı yarım kalan çalışmalar bulunduğunu anlattı.

Kulaç, merkez kurulmadan önce de fındıkla ilgili bilimsel çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, seralarda aşılama yöntemiyle geliştirilen "tek ağaç" modelini yaygınlaştırarak üründe verim ve kalite artışı hedeflediklerini kaydetti.

Fındık üzerinde aşılamanın yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Kulaç, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili üreticiler artmaya başladı. Yakın bir gelecekte arz biraz daha fazlalaşınca belki fiyat düşecektir. Şu anda ağaç fidanının tanesi 160-180 liradan satılıyor. Ceviz fidanını 60-80 liraya bulabiliyorsunuz. Niye çünkü ceviz fidanını üretmesi çok kolay. Her tohum fidana dönüyor, bir yıl içerisinde aşıya geliyor ve aşıdaki başarı oranı çok yüksek."

Kulaç, fidan ne kadar kolay elde edilirse fiyatının da düşük olacağını dile getirerek, "Zor olunca da pahalı oluyor. Şu anda biraz pahalı. Biz vatandaşlara öneriyoruz, en azından örnek olarak bahçesinin bir kenarında denesinler, görsünler. Ondan sonra karar versinler." diye konuştu.

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

- Düzce Üniversitesi bünyesindeki Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde akademisyenler, bölgenin önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındıkta verimin desteklenmesi için bilimsel çalışmalar yürütüyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Düzce akademisyen araştırma

Düzce Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:09
Sabah
05:50
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:12
Yatsı
21:46
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.