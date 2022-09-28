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Fırat Aydınus'tan derbi kehaneti! Günler öncesinden bildi...

28.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için eski hakem Fırat Aydınus'tan flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İki takım için de önem derecesi yüksek olan bu karşılaşmanın hakemini şimdiden açıklayan Aydınus, sosyal medyada gündem olmuştu. Maçın hakeminin Volkan Bayarslan olacağını iddia eden Fırat Aydınus nokta atışı yaptı ve yanılmadı. Bu olay iki takımın taraftarlarını da tedirgin etti.

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından 8. hafta heyecanı derbi maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili günler önceden tahmin yürüten Fırat Aydınus'un yanılmaması sosyal medyada gündem oldu.

FIRAT AYDINUS MAÇIN HAKEMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fırat Aydınus: "Algoritma verilerine dayanarak yapay zekanın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Volkan Bayarslan'ı atayacağını düşünüyorum." demişti.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

TARAFTARLAR TEDİRGİN

TARAFTARLAR TEDİRGİN
Fırat Aydınus'un gerçekleşecek bu olayı günler öncesinden tahmin etmesi hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe taraftarını tedirgin etti.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BJK DÜŞMANI FIRAT EFENDİ TABİ BİLİR.O HEP OYUNUN İÇİNDE OLMUŞ BİRİ. BJK GEÇEN SENE ALAŞAĞI EDENLERİN BAŞINDA GELEN HAKEMLERDEN.GİZLİ FB. OKTAYBAYARSLAN DA GİZLİ FB. TABİ DEDİĞİ ÇIKAR. BİRBİRLERİNİ BİLİYORLAR. İŞLERİ GÜÇLERİ BJK NASIL ÇARPARIZ.
kehanet değil, adam piyasanın içinde.

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