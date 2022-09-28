Fırat Aydınus'tan derbi kehaneti! Günler öncesinden bildi...

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından 8. hafta heyecanı derbi maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili günler önceden tahmin yürüten Fırat Aydınus'un yanılmaması sosyal medyada gündem oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

TARAFTARLAR TEDİRGİN

Fırat Aydınus'un gerçekleşecek bu olayı günler öncesinden tahmin etmesi hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe taraftarını tedirgin etti.