Fırat Aydınus'tan derbi kehaneti! Günler öncesinden bildi...

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından 8. hafta heyecanı derbi maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili günler önceden tahmin yürüten Fırat Aydınus'un yanılmaması sosyal medyada gündem oldu.
FIRAT AYDINUS MAÇIN HAKEMİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fırat Aydınus: "Algoritma verilerine dayanarak yapay zekanın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Volkan Bayarslan'ı atayacağını düşünüyorum." demişti.
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
TARAFTARLAR TEDİRGİN
Fırat Aydınus'un gerçekleşecek bu olayı günler öncesinden tahmin etmesi hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe taraftarını tedirgin etti.
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