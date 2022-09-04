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Fırat Aydınus'tan hakemler için olay iddia! "5. hafta itibarıyla..."

04.09.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kariyerine TV ekranlarında spor yorumcusu olarak devam eden eski hakemlerden Fırat Aydınus, TV 8,5 ekranlarında yayınlanan 'Son Karar' programında yaptığı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Aydınus yaptığı açıklamada federasyonun hakem maaşlarını ödemediğini iddia etti. İşte detaylar...

Hakemliği bırakan ve kariyerine yorumcu olarak devam eden Fırat Aydınus, TV 8,5 ekranlarında yayınlanan 'Son Karar' programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem oldu. Fırat Aydınus yaptığı açıklamada, TFF'nin 5. hafta itibariyle hakemlerin maaşlarını ödemediğini öne sürerken çok tartışılacak sözler söyledi.

"BU İNSANLAR EV GEÇİNDİRİYOR"

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Fırat Aydınus hakemlerin maaşlarının ödenmediğini söyledi ve ekledi, "5. hafta itibarıyla hakemlerimize maaş ödenmemiş. Uçak bulma sorunları çok büyük. Bazen çok uzak yerlere arabayla gitmek zorunda kalmışlar. Bunları öğrendim. Bu insanlar da ev geçindiriyor. Federasyonumuz kurum olarak dikkate alırsa, bu konu önemli"

O CÜMLE NEDEN OLDU...

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Öte yandan hakemlerde baskı olduğunu da söyleyen Aydınus, "Hakemlerden sarı kartların azaltılmasını istiyoruz, bazı sarı kartların çok ucuz çıktığını düşünüyoruz cümlesi, hakemlerin dün ve bugün itibarıyla bazı net sarı kartları vermemesine neden oldu" şeklinde konuştu.

FIRAT AYDINUS FOTOĞRAFLARI

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