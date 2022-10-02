Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya​​​​​​​, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, CHP İl Başkanı Neşet Uçar ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

- Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı

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