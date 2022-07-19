RİZE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Fırtına Deresi'ne 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Çamlıhemşin ilçesinin Fırtına Vadisi'nde düzenlenen alabalık salım programında gazetecilere, bozulan alabalık habitatının rehabilitasyonu için Türkiye genelinde çalışmanın 2005 yılında başladığını söyledi.

Rize'de ise ilk kez 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Aloğlu, doğal alabalık türlerinin üretimi ve iç su kaynaklarında tahrip olan alabalık popülasyonunun optimum düzeye ulaştırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktardı.

Aloğlu, 12. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de alabalık salımı yapıldığını kaydetti.

Bölge genelinde 2022 yılında 2 milyon 100 bin alabalık yavrusu üretildiğini belirten Aloğlu, "Alabalık yavruları anaçların alındığı orman içi sulara bırakılmaya başlanmıştır. Rize'de ise bugüne kadar 5 milyon 146 bin yavru alabalık salımı gerçekleşmiştir. Bugün 50 bin yavru salımı gerçekleştirdik. 2022 yılı içerisinde toplamda 980 bin yavru salımı tamamlanacak." dedi.

- "Doğal yaşam alanları ile ilgili hassasiyetimiz var"

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Fırtına Vadisi'nin dünyada koruma altına alınan 200 ekolojik bölgeden biri olduğunu söyledi.

Bölgenin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Avcı, anaçların alınıp çoğaltılarak türlerin korunmaya çalışıldığını kaydetti.

Avcı, bütün doğayı korumaya çalıştıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Yeşili, doğası, bütün canlıları ile birlikte zenginliğini kaybetmemesini istiyoruz. Çevre hassasiyetimiz var. Doğal yaşam alanları ile ilgili hassasiyetimiz var. Buranın dokusunu, coğrafyasını, mimarisini bozmadan, doğal yaşamını bozmadan bizden sonraki nesillere nitelikli şekilde aktarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Programa, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve diğer ilgililer de katıldı.