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Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

11.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı "Club Med 2" adlı kruvaziyer, Bodrum'a geldi.

Fethiye'nin ardından rotasını Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a çeviren 187 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide çoğu Fransız 242 yolcu ile 203 personel bulunduğu öğrenildi.

Limandaki işlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe sahilleri ile Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazı turistler denizde yüzmeyi tercih etti.

"Club Med 2"nin gece saatlerinde Simi Limanı'na gitmek için hareket etmesi bekleniyor.

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

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