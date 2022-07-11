Limandaki işlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe sahilleri ile Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazı turistler denizde yüzmeyi tercih etti.

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

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