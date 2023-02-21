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  4. Fransa Cengiz Ünder'i konuşuyor! Toulouse karşılaşmasında maçın adamı seçildi! "Ülkesi yas tutarken, zoraki oynadığı maçta..."

Fransa Cengiz Ünder'i konuşuyor! Toulouse karşılaşmasında maçın adamı seçildi! "Ülkesi yas tutarken, zoraki oynadığı maçta..."

21.02.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya deplasmanda Toulouse'u 3-2 mağlup ederek Paris Saint Germain'i takibini sürdürdü. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder galibiyette tek golle belirleyici rol oynarken maçın adamı seçildi. Fransız basını Cengiz Üner'e övgüler yağdırdı.

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Marsilya'da top koşturan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ligin 24. haftasında oynanan Toulouse karşılaşmasında maçın en çok konuşulan ismi oldu. Marsilya, Toulouse'u Mbemba, Cengiz Ünder ve Tavares'in golleriyle 3-2 mağlup ederek Paris Saint Germain'i takibini sürdürürken, milli yıldız karşılaşmaya damga vurdu.

25 yaşındaki milli futbolcu, attığı golün yanı sıra gösterdiği performansla da alkış alırken maçın adamı seçildi. Mücadelenin ardından Fransız basını da Cengiz Ünder'e övgüler yağdırdı.

Cengiz Ünder, eski takım arkadaşına ağlıyor! Cengiz Ünder, eski takım arkadaşına ağlıyor!

"BRAVO CENGO" 

"BRAVO CENGO" 

Marsilya'nın twitter hesabından yapılan paylaşımda Cengiz Ünder için "Bravo Cengo. 7 denemeden 6'sı başarılı dripling, iki mücadelelerin %60'ı kazanıldı, 4 top kazandı ve Marsilya'nın öne geçmesini sağlayan çok güzel bir gol! Cengiz Ünder, ParionsSport verilerine göre maçın adamı seçildi." paylaşımına yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN YAS TUTTUĞU GÜNLERDE..." 

"TÜRKİYE'NİN YAS TUTTUĞU GÜNLERDE..." 

Fransız basını Marsilya'nın deplasmanda Toulouse'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder'e övgüler yağdırdı. Cengiz Ünder için "Türkiye'nin yas tuttuğu günlerde Marsilya'yı öne taşıdı." ifadelerine yer verildi.

"ZORAKİ OYNADIĞI MAÇTA..."

"ZORAKİ OYNADIĞI MAÇTA..."

Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından Foot Mercato, Cengiz Ünder'in Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri ile futbol arasında karmaşık duygular içinde sahaya çıktığını ve ikinci yarıdaki performansıyla fark yarattığını okuyucularına aktardı. Haberde "Zoraki oynadığı maçta sağduyulu bir oyun ile ikinci yarıda performansıyla fark yarattı. İkinci yarıda sağlam bir uyanış. Stéphanie Frappart tarafından verilen bazı kararlardan rahatsız oldu. Türk, açıkça bir maçta iki maça (aklı depremde bedeni sahada) sahipti ama kesin olan bir şey var: kararlıydı." ifadelerine yer verildi.

"İLK YARIDA KÖTÜ İKİNCİ YARI İYİ"

"İLK YARIDA KÖTÜ İKİNCİ YARI İYİ"

 Maxifoot, Cengiz Ünder'in ilk yarıda oldukça kötü performansının ardından ikinci yarıda üstün bir performans segilediğine dikkat çekti. Haberin detayında "İlk yarıda birçok başarısız ortası ve kötü performansı sonrası ikinci yarıda çalar saat gibiydi. İlk golde çok mantıklı bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 72. dakikada yerini Guendouzi'ye bıraktı." denildi.

"ÜLKESİ İÇİN YAS TUTARKEN..." 

"ÜLKESİ İÇİN YAS TUTARKEN..." 

Le Parisien, Toulouse-Marsilya maçının oyuncusu olarak Cengiz Ünder'i seçti. Cengiz Ünder için "Ülkesinde yaşanan deprem için yas tutarken Marsilya'yı öne taşıyan isim oldu. Ünder, hızı ve top sürmesiyle başlangıçta rakip kaleye doğru ilerleyen birkaç Marsilya oyuncusundan biriydi. Mbemba'nın beraberlik golünün ardından mükemmel bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

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