Fransa Cengiz Ünder'i konuşuyor! Toulouse karşılaşmasında maçın adamı seçildi! "Ülkesi yas tutarken, zoraki oynadığı maçta..."

"ZORAKİ OYNADIĞI MAÇTA..."

Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından Foot Mercato, Cengiz Ünder'in Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri ile futbol arasında karmaşık duygular içinde sahaya çıktığını ve ikinci yarıdaki performansıyla fark yarattığını okuyucularına aktardı. Haberde "Zoraki oynadığı maçta sağduyulu bir oyun ile ikinci yarıda performansıyla fark yarattı. İkinci yarıda sağlam bir uyanış. Stéphanie Frappart tarafından verilen bazı kararlardan rahatsız oldu. Türk, açıkça bir maçta iki maça (aklı depremde bedeni sahada) sahipti ama kesin olan bir şey var: kararlıydı." ifadelerine yer verildi.