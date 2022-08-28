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Futbol: Spor Toto Süper Lig

28.08.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 1 - Atakaş Hatayspor: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı (Dk. 74 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 85 Bruma), Eysseric (Dk. 74 Ahmet Engin), Celina (Dk. 82 Oğuzhan Efe Yılmaz), Bahoken (Dk. 85 Erdem Çetinkaya)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 78 Bertuğ Yıldırım), Vranjes (Dk. 46 Varga), Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro (Dk. 75 Onur Ergün), Aabid (Dk. 75 Muhammed Mert), Lobjanidze, El Kaabi, Sadık Baş (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz)

Gol: Dk. 36 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 59 Turgay Gemicibaşı, Dk. 90+2 Ahmet Engin, Dk. 90+3 Fall (Kasımpaşa), Dk. 81 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

75. dakikada Adekugbe'nin sol taraftan şutunda top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.

81. dakikada soldan ceza sahasına giren Varga'nın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

88. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son vuran isim Varga oldu, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Atakaş Hatayspor: 0

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa atakaş hatayspor

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