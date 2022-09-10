YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig (İlk yarı)

Futbol: Spor Toto Süper Lig (İlk yarı)

10.09.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ekrem Kan, Esat Sancaktar

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri Çekiçi, Muhammet Demir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Onur Ergün, Lobjanidze, El Kaabi, Varga

Sarı kartlar: Dk. 33 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 33 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında, Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de oynanan Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Endri Çekiçi'nin kayarak dokunduğu top, az farkla auta çıktı.

12. dakikada Arabam.com Konyaspor kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırdı.

40. dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Lobjanidze, Ribeiro'ya pas verdi. Ribeiro'nun ceza yayının gerisinden attığı sert şutu, kaleci Sehic, kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig (İlk yarı)

- Arabam.com Konyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Eskişehir atakaş hatayspor

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:27
Öğle
13:00
İkindi
16:34
Akşam
19:23
Yatsı
20:43
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.